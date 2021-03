Astral Ascent

Astral Ascent est un jeu de plateforme roguelite en 2D développé par et édité par Hibernian Workshop. Il prend place dans un monde fantastique où l'on doit s'échapper d'un Jardin en battant 12 boss appelés Les Zodiacs. Il est possible de contrôler jusqu'à 4 héros différents et disposant de capacités uniques. Le titre propose du solo et de la coop jusqu'à deux joueur en local et en ligne.