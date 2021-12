Have a Nice Death

Have a Nice Death est un jeu d'action en 2D orienté roguelite développé par Magic Design Studios et édité par Perfect World Entertainment. Proposant aux joueurs et aux joueuses d'incarner un personnage de la Mort surmené qui aimerait beaucoup pouvoir caser quelques jours de vacances, celui-ci doit montrer à ses employés qui est le patron en rétablissant l'équilibre des âmes dans chaque département de son entreprise.