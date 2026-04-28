Un nouveau film Nintendo en partenariat avec Illumination devrait sortir en avril 2028

Donkey Kong en vue ?

La branche espagnole du studio Universal Pictures rapporte qu’un film encore inconnu produit par Illumination et Nintendo vient d’être calé à la date du 12 avril 2028 au cinéma. Puisque ce listing provient du studio en lui-même, l’information est donc bien réelle, et nous permet de confirmer qu’un autre film d’animation Nintendo sortira dans deux ans.

Reste maintenant à savoir lequel. La logique voudrait qu’il s’agisse du troisième film Super Mario, mais cela ne laisserait que deux années de préparation aux équipes, là où il avait fallu en attendre trois entre le premier long-métrage et le deuxième.

L’autre hypothèse se porte donc sur le film Donkey Kong, dont les droits ont été déposés depuis le carton réalisé par le premier film Super Mario, où le personnage est très présent. Bien entendu, toutes les théories sont valables à ce stade, et on pourrait même imaginer qu’un film F-Zero ne soit pas totalement hors de question, étant donné la présence de Fox dans le film Super Mario Galaxy, mais le gorille a davantage de chances d’être la star d’un film solo. Il faudra attendre que Nintendo confirme ses plans pour en savoir davantage.