Il y a 13 ans, le réalisateur du film Call of Duty avait une opinion très tranchée sur les personnes qui jouent aux jeux vidéo

Un féru de jeu, à n’en pas douter

Internet n’oublie jamais. Alors que les choses autour du film Call of Duty se précisent, des internautes ont pu retrouver des traces d’une interview datant de 2013 de Peter Berg au sein du magazine Esquire, où il est fait mention de la licence d’Activision. Le réalisateur livre ici une vision très personnelle/méprisante des personnes qui jouent aux jeux vidéo, notamment à Call of Duty :

« Pathétiques. Pathétiques. Du courage uniquement derrière un clavier. Je ne peux pas le supporter. Les seuls à qui je pardonne de jouer à Call of Duty, ce sont les militaires. Ils sont là-bas à servir, ils s’ennuient et ils veulent se divertir ? D’accord, peut-être. Les enfants ? Non. »

Il déclare avoir passé du temps avec des militaires qui jouaient eux aussi, et il n’est finalement pas tendre avec eux non plus :

« Certains d’entre eux jouaient. Mais je leur dis que je trouve ça pathétique. Je trouve que quiconque passe quatre heures à jouer aux jeux vidéo… c’est tre faible. Sortez, faites quelque chose ! »

Naturellement, lire de tels propos de la personne qui va adapter l’une des licences les plus lucratives du jeu vidéo sur grand écran a de quoi faire réagir, même si cette interview date maintenant d’il y a 13 longues années, et que son opinion a largement eu le temps de changer entre-temps. Nul doute que la question sera largement abordée lorsque le film commencera réellement à se mettre en place.