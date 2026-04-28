Il y a 13 ans, le réalisateur du film Call of Duty avait une opinion très tranchée sur les personnes qui jouent aux jeux vidéo
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Rédigé par Jordan
L’une des premières décisions de David Ellison lorsqu’il prit la tête de Paramount – via la fusion avec Skydance – était de lancer la production d’un film Call of Duty, projet qui peinait à avancer à Hollywood même si Steven Spielberg avait manifesté son intérêt pour un tel film. Aujourd’hui, les choses avancent vite sur ce long-métrage qui a déjà une date de sortie calée à 2028, et qui a été placé sous la houlette de Peter Berg, un réalisateur connu pour des films comme Battleship ou Du Sang et des Larmes. Une filmographie qui semble faire de lui un choix correct pour réaliser un film Call of Duty, tant qu’on ne déterre pas certaines citations de sa part.
Un féru de jeu, à n’en pas douter
Internet n’oublie jamais. Alors que les choses autour du film Call of Duty se précisent, des internautes ont pu retrouver des traces d’une interview datant de 2013 de Peter Berg au sein du magazine Esquire, où il est fait mention de la licence d’Activision. Le réalisateur livre ici une vision très personnelle/méprisante des personnes qui jouent aux jeux vidéo, notamment à Call of Duty :
« Pathétiques. Pathétiques. Du courage uniquement derrière un clavier. Je ne peux pas le supporter. Les seuls à qui je pardonne de jouer à Call of Duty, ce sont les militaires. Ils sont là-bas à servir, ils s’ennuient et ils veulent se divertir ? D’accord, peut-être. Les enfants ? Non. »
Il déclare avoir passé du temps avec des militaires qui jouaient eux aussi, et il n’est finalement pas tendre avec eux non plus :
« Certains d’entre eux jouaient. Mais je leur dis que je trouve ça pathétique. Je trouve que quiconque passe quatre heures à jouer aux jeux vidéo… c’est tre faible. Sortez, faites quelque chose ! »
Naturellement, lire de tels propos de la personne qui va adapter l’une des licences les plus lucratives du jeu vidéo sur grand écran a de quoi faire réagir, même si cette interview date maintenant d’il y a 13 longues années, et que son opinion a largement eu le temps de changer entre-temps. Nul doute que la question sera largement abordée lorsque le film commencera réellement à se mettre en place.
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