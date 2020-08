Roboquest

Roboquest est un action-FPS aux mécaniques de roguelite développé par RyseUp Studios. Prenez le contrôle d'un robot et traversez différents biomes en éliminant un maximum d'ennemis. Récupérez un maximum d'orbes pour gagner de l'expérience et améliorer vos compétences mais attention : toute mort sera définitive, et vous devrez recommencer de zéro. Heureusement, vous pourrez débloquer diverses améliorations avant une partie, vous permettant de faciliter votre parcours.