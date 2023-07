SEGA dévoile son line-up pour la Gamescom 2023 avec 10 jeux (Persona, Sonic…)

Une forte présence de l’éditeur

Le prochain grand salon de l’année, c’est la Gamescom. Convention allemande qui fait office de plus gros rendez-vous européen pour l’industrie, l’événement est souvent l’occasion de prendre un grand bain de foule tout en essayant quelques titres en avant-première. Sa période fixée à la fin de la période estivale et ses nombreuses opportunités professionnelles et pour la presse ont toujours fait de la Gamescom un incontournable dans le calendrier, bien qu’un peu charrié par l’avènement des formats digitaux et la période de pandémie.

Pourtant, le salon situé au Kölnmesse compte bien attirer les acteurs majeurs, avec notamment Xbox qui tiendra son plus grand stand jamais réalisé là-bas. Puis après Bandai Namco de dévoiler son line-up, c’est au tour de SEGA de nous annoncer ses jeux jouables sur place. Au total, plus de dix titres qui profiteront de bornes accessibles au public mais aussi des animations et d’autres surprises. Voici le line-up de SEGA :

On apprend également qu’il y aura un espace détente ainsi qu’une collaboration spéciale avec LEGO pour fêter le nouveau set Sonic. Tout cela sera à retrouver à travers un stand de 1100 m² situé dans le Hall 8. Rappelons que la Gamescom aura lieu du 23 au 27 août 2023 à Cologne et que l’on aura une conférence d’ouverture avec la désormais traditionnelle cérémonie de Geoff Keighley le 22 août.