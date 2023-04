Gamescom : L’Opening Night Live de Geoff Keighley aura lieu le 22 août prochain

Sans surprise, Geoff Keighley assurera encore une fois l’ouverture de la Gamescom avec son show qui devrait présenter quelques nouveautés, comme tous les ans. L’Opening Night Live aura donc lieu cette année le 22 août prochain, sans doute aux alentours de 19-20 heures.

Il est encore trop bien trop tôt pour prédire quoi en attendre étant donné que cet événement marquera la fin du Summer Game Fest, qui n’a aujourd’hui pas encore commencé. Mais forcément, avec l’attitude du présentateur envers la mort de l’E3 2023, on l’attend au tournant, en espérant qu’il nous propose des show plus solides que ceux de l’année passée (encore faut-il que les éditeurs et studios jouent le jeu). On se donne donc rendez-vous à la fin de l’été pour tirer le bilan de l’événement.

Get ready!@gamescom: Opening Night Live returns live on Tuesday, August 22 from Koelnmesse in Germany.

Excited to be back in Cologne with the fans and industry, streaming video game news directly to you. pic.twitter.com/5FGuK5pW2F

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 6, 2023