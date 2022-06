Hyenas

Hyenas est un FPS orienté multijoueur, avec du PvPvE, dans lequel on incarne des Hyènes, autrement dit des voleurs qui cherchent à récupérer des artefacts précieux de la Terre suite à la mort de cette dernière. Jusqu'à cinq équipes de trois personnes peuvent s'affronter en même temps pour récupérer ces objets, et le jeu a la particularité de mettre en place des zones et des arènes à gravité zéro. Chaque Hyène dispose de ses propres compétences, et il sera possible de personnaliser ces personnages avec des objets en provenance d'autres licences.