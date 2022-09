Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name est un jeu d'action et d'aventure développé par Ryu Ga Gotoku Studio et édité par SEGA. Présenté comme un spin-off de la célèbre licence japonaise Yakuza faisant le pont entre Yakuza 6 et Like a Dragon 8 (ou Yakuza 8), ce titre invite les joueurs et les joueuses à retrouver le personnage de Kazuma Kiryu qui nous raconte, de son point de vue, les événements de Yakuza: Like a Dragon (aussi appelé Yakuza 7).