Samba de Amigo Party Central

Samba de Amigo Party Central est un jeu de rythme développé et édité par Sega. On y retrouve le singe Samba et ses amis pour une expérience qui vous fait mimer des maracas pour jouer en rythme 40 chansons sélectionnées parmi des hits de différents genres musicaux. En plus de cela, on retrouve aussi des mini-jeux, de la personnalisation et du online avec notamment le mode World Party jouable jusqu'à huit.