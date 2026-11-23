Comment se soigner dans GTA VI ?

Pour se soigner dans GTA 6, vous aurez essentiellement besoin d’un objet appelé Zombix. Si vous en disposez, vous devrez ouvrir votre roue d’inventaire pour l’utiliser, en appuyant longuement sur L1/LT, puis sur Carré/X. Cela va vous permettre de régénérer votre santé, mais prenez garde puisque l’animation est parfois longue, et dans le feu de l’action, votre personnage n’aura pas forcément le temps d’avaler les cachets avant de mourir.

Adrénaline et gilet pare-balles : comment survivre plus longtemps ?

Il existe aussi des shoots d’adrénaline. Cela va vous donner un boost temporaire sur toutes vos capacités, vous permettant de mourir moins rapidement tout en ayant accès à davantage d’endurance et de concentration.

Enfin, ne faites pas l’impasse sur le gilet pare-balles. Celui-ci va augmenter votre résistance lors des échanges de coups de feu, et il peut rapidement vous sauver la mise. Vous en trouverez dans les magasins d’armes. N’oubliez pas de l’équiper en ouvrant votre roue d’armes, puis en allant dans l’onglet Objet. Vous trouverez le gilet en bas à gauche.

Où trouver du Zombix et de l’adrénaline dans GTA 6 ?

Vous trouverez du Zombix assez souvent dans GTA 6, mais si vous venez à en manquer avant une mission importante, voici quelques endroits à vérifier pour en récupérer facilement :

Dans la plupart des supérettes, en vous adressant directement au vendeur

Dans les hôpitaux ou dans les fourgons d’ambulance (les hôpitaux sont notés d’une grande croix sur la map)

Dans la plupart des salles de bain des habitations

Même chose pour l’adrénaline, qui ne se trouve pas en magasin, mais qui peut être trouvée dans les hopitaux ou dans les salles de bain.

Comment augmenter sa barre de santé dans GTA 6 ?

Pour éviter de tomber trop vite sous les coups de vos ennemis, mieux vaut d’abord s’assurer d’avoir une santé de fer. Pour cela, il existe deux moyens efficaces et rapides. Le premier consiste simplement à manger tout ce que vous pourrez ayant une icone de coeur. Cela va vous donner un surplus de santé sur la journée, mais une seule ration suffira (ce n’est pas cumulable).

Pour ce qui est du deuxième moyen, il est un peu moins temporaire, même s’il faudra veiller à le faire régulièrement. À savoir, de la musculation. Faites en sorte d’effectuer des exercices qui vont renforcer votre musculature, en prenant garde à en effectuer assez dans une journée pour que le corps de votre personnage puisse gagner en muscle (généralement, 3 mini-jeux de musculature réussis d’affilée suffisent).

Si vous ne faites qu’un seul exercice durant votre fenêtre d’entraînement et que vous vaquez ensuite à vos occupations, vous ne gagnerez rien. Par la suite, il faudra veiller à faire du sport régulièrement pour ne pas perdre votre gain. On ne parle pas d’en faire tous les jours, mais assez souvent pour rester en forme.

Pour le reste, la quête des aliens offre aussi des bonus permanents de santé et d’endurance, et nos réglages pour rendre GTA 6 plus facile complètent ces conseils si vous mourez encore trop souvent. Tout ça est rangé dans notre guide complet du jeu.