Une sortie en même temps que le second DLC du jeu ?

Il ne serait pas impossible qu’un Nioh 3 Complete Edition sorte pour le premier anniversaire du jeu. L’existence de cette version a été confirmée via l’organisme de classification coréen, le Korea’s Game Rating and Administration Committee (GRAC), qui a listé le jeu sur son site, comme le rapporte Insider Gaming.

Si son contenu n’a pas été explicitement détaillé, on peut tout de même déduire que cette version disposera du jeu de base ainsi que des deux DLC de cet troisième épisode. Le premier, nommé « Enfer déchaîné », est sorti en plein cœur de l’été, tandis que le second DLC sortira prochainement dans le courant de février, soit durant le mois du premier anniversaire du jeu. Voir une édition complète sortir dans le même temps ne serait donc pas étonnant.

Koei Tecmo n’a pas encore officialisé l’existence de cette Complete Edition, mais cela ne saurait tarder, comme c’est souvent le cas lorsqu’un jeu apparait sur le site d’un organisme de classification. Peut-être lors des prochains Game Awards, qui auront lieu dans quelques jours.