Ne pas se reposer sur les mêmes licences serait déjà un début

Christoph Hartmann a accordé une interview à Variety dans laquelle on peut dénicher un point intéressant sur ce que souhaite l’intéressé pour le futur d’Ubisoft. Il explique d’abord que diviser le groupe en plusieurs Creative Houses (Massive Entertainment étant la Creative House numéro 2) est une très bonne chose dans la mesure où cela supprime des couches managériales, permettant ainsi une meilleure communication avec des plus petites équipes, ce qui est aussi un moyen de justifier les licenciements.

Hartmann évoque aussi le fait qu’on ne verra jamais Massive Entertainment faire des jeux de sports ou de racing, mais des genres comme le RPG et le MMO ne sont pas écartés. L’objectif étant de se décoller l’étiquette du studio uniquement spécialisé dans les shooters, ce qu’il a commencé à faire en récupérant sous son aile le MOBA abandonné par Amazon, March of Giants. Mais surtout, il souhaite qu’Ubisoft soit capable de mieux allier les succès commerciaux aux succès critiques :

« Mon rêve, en réalité, serait de devenir l’équivalent d’A24 dans le secteur du jeu vidéo, un endroit où l’on parvient à créer des choses qui peuvent remporter des Oscars tout en rencontrant un succès commercial, et qui laissent vraiment un impact culturel. C’est sans doute l’endroit le plus cool de la planète en ce moment, enfin, dans une autre industrie. »

Si vous n’êtes pas familiers d’A24, il s’agit d’un studio de cinéma qui produisait au départ des films très indépendants, mais qui est aujourd’hui à la tête de plus grosses productions avec de grandes têtes d’affiche, mais avec une touche artistique qui fait défaut à certains grands studios. Si la plupart de ses films sont loin des 100 millions de dollars de production, il compte aussi quelques projets à gros budgets, comme le film Elden Ring qui va bientôt voir le jour.

Voir Hartmann souhaiter qu’Ubisoft en arrive là est assez drôle dans la mesure où, pour le moment, l’éditeur a plus en commun avec un Marvel Studios qu’un A24, à cause de productions très calibrées, façonnées sur le même moule, avec peu de prises de risques. Mais avoir de l’ambition, c’est toujours bien.