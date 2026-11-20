Y a-t-il un mode facile ou des niveaux de difficulté dans GTA 6 ?

On pourrait croire qu’un titre aussi grand public que GTA 6 propose des modes de difficulté, mais non, Rockstar a décidé de s’en passer. Tout le monde est logé à la même enseigne ici, et les premiers pas sur le jeu sont parfois difficiles.

Vous aurez peu de moyens de lutter contre la police, encore moins de lui échapper, et apprivoiser la conduite quelque peu savonneuse de la voiture de Jason est parfois un sacré challenge, causant ainsi beaucoup de dégâts sur la route. Pour certaines personnes, cela peut être trop difficile et vite les décourager. Heureusement, il existe malgré tout un moyen de rendre l’expérience un peu plus abordable pour tout le monde.

Comment rendre GTA 6 plus facile et mourir moins souvent ?

prématurément

Pour rendre GTA 6 plus facile et mourir moins souvent, il suffit d’activer deux options un peu cachées dans les paramètres. Ouvrez ce menu puis allez dans l’onglet « Jeu » et descendez tout en bas. Vous trouverez les options « Combat simplifié » et « Dégâts des véhicules réduits », qu’il faudra activer à votre guise car elles sont décochées de base.

La première option va, comme son nom l’indique, rendre les combats moins difficiles, ce qui vous aidera à survivre un peu plus longtemps. La deuxième est surtout très pratique pour éviter de repasser au garage à la moindre sortie de route. Les dégâts subis par votre véhicule seront bien amoindris, ce qui sera aussi utile lors des courses-poursuites un peu plus mouvementées.

Simplifier les mini-jeux

Vous pouvez aussi activer l’option « Mini-jeux simplifiés » si vous trouvez certains d’entre eux trop compliqués. Une petite dose d’accessibilité qui ne fait pas de mal.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.