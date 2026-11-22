Déblocage : dès le chapitre 2

: dès le chapitre 2 Conditions : seul, de nuit, après minuit

: seul, de nuit, après minuit Étapes : enlèvement par l’OVNI, rêve des extraterrestres, laboratoire secret

: enlèvement par l’OVNI, rêve des extraterrestres, laboratoire secret Lieux : Kelly County pour l’OVNI, sud de Hamlet (Mariana County) pour le laboratoire

: Kelly County pour l’OVNI, sud de Hamlet (Mariana County) pour le laboratoire Récompenses : trophée « La vérité est ailleurs » et bonus permanents de santé, d’endurance et de Concentration

Où trouver le premier OVNI et se faire enlever par les aliens dans GTA 6 ?

La première rencontre avec les extraterrestres est accessible dès le chapitre 2. Pour déclencher cet événement, rendez-vous dans Kelly County, au nord-ouest de la Prison d’Etat de Leonida ou au sud-est de Port Gellhorn. Vous devez impérativement vous y rendre seul, et de nuit (après minuit), pour avoir une chance de déclencher la rencontre. Sur le bord de la route, cherchez une voiture abandonnée dont les feux clignotent.

Attention, cet événement n’apparaît pas systématiquement. Si la voiture n’est pas présente, éloignez-vous de la zone avant de revenir une autre nuit. Une fois le véhicule repéré, descendez de votre voiture et suivez le petit chemin qui s’enfonce dans les bois. Vous finirez par apercevoir un OVNI en train d’enlever une femme à l’aide de son faisceau lumineux.

Approchez-vous pour assister à la scène. L’OVNI disparaîtra en laissant la femme derrière lui. Parlez-lui et proposez votre aide, puis retournez vers sa voiture. Vous serez alors enlevé à votre tour par les extraterrestres. Après une transition, votre personnage se réveillera au même endroit, sans aucun souvenir de son enlèvement. Vous apprendrez également que trois jours se sont écoulés depuis votre disparition.

Cette première rencontre permet de débloquer le trophée ou succès « La vérité est ailleurs ». Mais ce n’est que le début de cette mystérieuse aventure.

Rêve des aliens GTA 6 : comment le déclencher et résoudre les énigmes ?

Après votre enlèvement, il faudra patienter avant de pouvoir poursuivre la quête. Retournez à votre domicile et allez dormir. Le déclenchement de la prochaine séquence semble en partie aléatoire. Si rien ne se passe, continuez simplement d’autres activités pendant quelque temps, puis retournez vous coucher jusqu’à déclencher un rêve particulièrement étrange.

Vous vous réveillerez alors dans une immense pièce blanche qui semble appartenir à un vaisseau extraterrestre ou à un laboratoire. Plusieurs énigmes vous attendent pendant cette séquence. Retenez bien leurs solutions, car elles vous seront utiles pour la dernière étape de la quête.

Traverser la salle remplie d’œufs

Commencez par emprunter la porte menant à une pièce remplie d’étranges œufs extraterrestres. Pour traverser cette salle, restez accroupi et longez le mur de gauche en évitant de vous approcher des œufs. Ces derniers peuvent réagir à votre présence et éclater si vous vous en approchez trop. Si vous en déclenchez plusieurs, une immense tentacule finira par vous attraper et vous devrez recommencer la séquence.

Progressez donc lentement jusqu’à atteindre la sortie de l’autre côté de la pièce. Examiner les planètes pour trouver le laboratoire secret La salle suivante contient une représentation du système solaire. Approchez-vous de la sphère centrale et interagissez avec elle pour découvrir une étrange installation située quelque part dans Leonida.

Il s’agit en réalité d’un indice permettant de localiser le laboratoire secret que vous devrez visiter un peu plus tard. Une fois l’interaction terminée, une nouvelle porte s’ouvrira et vous pourrez poursuivre votre exploration.

Trouver le code du digicode

Vous arriverez ensuite devant une porte équipée d’un digicode à quatre chiffres. Le code n’est pas nécessairement identique dans toutes les parties. Pour trouver la bonne combinaison, observez les barres lumineuses situées au-dessus du clavier. Chaque groupe de barres correspond à un chiffre. Il suffit de compter le nombre de barres dans chaque groupe, de gauche à droite, puis de saisir les quatre chiffres obtenus.

Par exemple, si vous distinguez successivement quatre, deux, un et trois barres, votre code sera 4213. D’autres combinaisons sont possibles, notamment 2143 ou 3214. Inutile donc de recopier systématiquement ce code ou celui d’un autre joueur. Retenez bien votre combinaison, car vous devrez l’utiliser à nouveau pour entrer dans le laboratoire.

Résoudre l’énigme du panneau de contrôle

Après avoir franchi la porte, vous découvrirez un panneau de contrôle équipé de quatre boutons et de plusieurs voyants lumineux. Votre objectif est de faire passer tous les voyants au bleu afin de déverrouiller les portes. Pour réussir cette énigme, appuyez sur les boutons dans l’ordre suivant, en les numérotant de gauche à droite : 4 → 3 → 4 → 3 → 1

Une fois tous les voyants activés, actionnez le levier principal pour déverrouiller les trois portes situées devant vous. Ne prenez surtout pas celle du milieu, puisqu’elle mène à une salle particulièrement dangereuse. Empruntez plutôt la porte de gauche, où vous découvrirez une étrange pièce contenant des vaches. Récupérez la bouteille de lait posée sur la table, puis revenez dans la salle principale.

Entrez ensuite dans la pièce de droite et insérez la bouteille dans la machine prévue à cet effet. Cette dernière interaction mettra fin à votre rêve.

Où trouver le laboratoire secret des aliens dans GTA 6 ?

Après avoir terminé le rêve, il est temps de retrouver le mystérieux bâtiment aperçu dans la salle des planètes. Pour cela, rendez-vous au sud de Hamlet, dans un secteur isolé de Mariana County, à proximité du South Point Airfield. Vous devez chercher une installation clôturée, reconnaissable notamment à sa grande antenne radio et à ses panneaux avertissant qu’il s’agit d’une zone interdite.

Une fois sur place, vous pourrez pénétrer dans le complexe en forçant la grille d’entrée avec un véhicule. Dirigez-vous ensuite vers les escaliers qui mènent au sous-sol. Vous retrouverez une porte équipée d’un digicode, identique à celui rencontré pendant votre rêve. Entrez le code à quatre chiffres que vous avez découvert précédemment, puis empruntez l’ascenseur pour descendre dans le laboratoire. Vous découvrirez alors que les étranges installations de votre rêve existent bel et bien.

Comment résoudre les énigmes et sauver l’extraterrestre ?

Une fois dans le laboratoire, vous retrouverez les mêmes mécanismes que pendant votre rêve. Commencez par rejoindre la salle de contrôle. Vous pouvez notamment écouter un enregistrement qui apporte quelques précisions sur les expériences menées dans le complexe. Pour réactiver les installations, utilisez le panneau de contrôle et saisissez à nouveau la combinaison 4 → 3 → 4 → 3 → 1, puis actionnez le levier lorsque tous les voyants sont bleus. Les trois portes seront alors déverrouillées.

Comme pendant le rêve, empruntez la porte de gauche pour récupérer la bouteille de lait. Évitez celle du milieu, qui mène à une salle fortement irradiée. Rejoignez ensuite la pièce de droite et insérez la bouteille dans la machine. Cette manipulation permet d’ouvrir un conteneur renfermant un véritable extraterrestre.

Approchez-vous de la créature et récupérez-la. Attention, un protocole de sécurité se déclenche immédiatement et libère du gaz toxique dans le laboratoire. Vous devez alors vous dépêcher de rejoindre l’ascenseur avec l’alien dans les bras, puis quitter le bâtiment avant de succomber aux émanations.

Une fois à l’extérieur, vous aurez droit à un joli coup de main impliquant le vaisseau extraterrestre.

Quelles sont les récompenses de la quête des aliens dans GTA 6 ?

En terminant cette suite de quêtes, vous obtiendrez plusieurs récompenses intéressantes. La première rencontre avec l’OVNI permet de débloquer le trophée ou succès « La vérité est ailleurs ». Mais la récompense la plus intéressante intervient après avoir libéré l’extraterrestre du laboratoire. En remerciement, vous bénéficierez de bonus permanents améliorant notamment votre santé, votre endurance et votre Concentration.

Pour retrouver d’autres secrets et missions secondaires, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6. Vous y retrouvez notamment la quête concernant Bigfoot aka le singe-qui-pue.