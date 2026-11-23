Comment jouer aux jeux vidéo dans GTA 6 ?

Jason et Lucia pourront faire une petite pause entre deux cambriolages dans GTA 6 en jouant à des jeux vidéo, et Rockstar n’a pas fait les choses à moitié ici. Il en existe 4 à trouver dans le jeu. Durant votre avancée dans le chapitre 1, vous pourrez en découvrir deux d’entre eux à l’occasion de la mission Feng Shui, en compagnie du personnage de Cal. Vous pourrez bien rejouer à ces jeux lorsque vous aurez du temps libre.

En réalité, trois des quatre jeux disponibles dans GTA 6 sont accessibles sur la console de Jason, la JoyStation, chez lui. Vous pourrez donc y accéder facilement au chapitre 1, mais plus tard dans l’aventure, vous n’aurez pas forcément de console sous la main. Progressez simplement dans l’histoire pour que Jason et Lucia puissent à nouveau disposer d’une console dans votre salon.

Les 4 jeux vidéo jouables dans GTA 6

Il existe donc quatre jeux jouables dans GTA 6, qui sont les suivants :

Tenebrae Lux

Localisation : Console de Jason (JoyStation)

: Console de Jason (JoyStation) Genre : Walking-simulator

Il s’agit du jeu le plus populaire, qui semble faire une référence appuyée à Hideo Kojima en raison du fait que le nom du créateur fictif Johannes Zuch est affiché absolument partout, comme dans les jeux de Kojima Productions. Ici, vous serez en face d’un walking simulator en noir et blanc, qui vous demande de résoudre des puzzles dans un lieu énigmatique.

Street Trash Dezombifier III

Localisation : Console de Jason (JoyStation)

: Console de Jason (JoyStation) Genre : Twin-stick shooter

Ce jeu est un rogue-like twin-stick shooter dans lequel vous devrez tuer des hordes de zombies tout en récupérant des améliorations au fil de votre avancée, avec plusieurs niveaux à obtenir.

Time Jackers Rewind

Localisation : Console de Jason (JoyStation)

: Console de Jason (JoyStation) Genre : Shooter

Place à un shooter en vue de dessus un peu similaire à Hotline Miami, dans lequel vous suivrez le Capitaine Hoffman dans ses expéditions, en vue de dessus.

Bang for your Buck

Localisation : Borne d’arcade devant Bargain World à Port Gellhorn, et ailleurs

Pour ce jeu, il faudra quitter le confort de votre appartement. Vous le trouverez sur des bornes d’arcade situées un peu partout dans le monde, mais vous pourrez en trouver une facilement dès le chapitre 2 devant la boutique de vêtements Bargain World au sud de Port Gellhorn. Il s’agit d’un jeu de chasse façon rail-shooter dans lequel vous devrez tuer des cerfs, et surtout pas des chevreuils.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.