Les sorties jeux vidéo de la semaine du 23 novembre (Appulse, Reshine…)
GTA 6 est arrivé et le jeu monopolise toute l’attention, c’est pourquoi les sorties jeux vidéo devraient se calmer jusqu’au mois de janvier. La période des fêtes passées mi-novembre est toujours très calme, mais cette année, elle l’est encore plus, même si quelques sorties sont à noter.
Les sorties de la semaine
Période post-GTA 6 oblige, personne n’a voulu sortir son jeu dans la crainte de voir le temps de tout le monde aspiré par le jeu de Rockstar. Rajoutez à cela le fait que Thanksgiving arrive outre-Atlantique, et vous avez là des studios qui évitent comme la peste cette semaine très spéciale. Une stratégie prudente qui ne laisse donc pas beaucoup de sorties à surveiller, en dehors de rares indés qui vont tenter de tirer parti de cette fenêtre exceptionnelle pour tirer leur épingle du jeu.
Il faudra surtout compter sur des portages, mais on notera tout de même la sortie du jeu français Appulse, sorte de jeu de flipper mélangé à un shooter qui s’annonce très satisfaisant.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
24 novembre
- Solo Leveling: Arise Overdrive (PS5, Xbox Series)
- Gothic 3 Classic (PS5, Xbox Series)
25 novembre
- Piece by Piece (Switch)
- KuloNiku: Bowl Up! (Switch, Switch 2)
26 novembre
- Appulse (PC)
- Reshine (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- GRIME 2 (Switch, Switch 2)
- Station to Station (PS5, Xbox Series)
27 novembre
- Akheron (PC, Xbox Series, accès anticipé)