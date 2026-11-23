Les sorties de la semaine

Période post-GTA 6 oblige, personne n’a voulu sortir son jeu dans la crainte de voir le temps de tout le monde aspiré par le jeu de Rockstar. Rajoutez à cela le fait que Thanksgiving arrive outre-Atlantique, et vous avez là des studios qui évitent comme la peste cette semaine très spéciale. Une stratégie prudente qui ne laisse donc pas beaucoup de sorties à surveiller, en dehors de rares indés qui vont tenter de tirer parti de cette fenêtre exceptionnelle pour tirer leur épingle du jeu.

Il faudra surtout compter sur des portages, mais on notera tout de même la sortie du jeu français Appulse, sorte de jeu de flipper mélangé à un shooter qui s’annonce très satisfaisant.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

24 novembre

25 novembre

26 novembre

27 novembre