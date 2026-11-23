C’est quoi l’erreur CE-108255-1 sur GTA 6 ?

Si vous jouez à GTA 6 sur PS5, vous pouvez rencontrer l’erreur CE-108255-1, qui fait planter le jeu. Une situation un peu gênante dans la mesure où la sauvegarde automatique du jeu est parfois capricieuse, même si cette erreur semble surtout se concentrer sur certaines séquences du jeu, à savoir :

La deuxième cinématique

Celle où Jason débouche l’évier de Mandy dans le chapitre 1 de GTA 6.

Ce souci technique peut cependant se répéter et vous empêcher de progresser, ce qui peut s’avérer très frustrant. À ce jour, ni Rockstar ni Sony n’ont communiqué officiellement sur ce plantage et n’offrent donc aucune solution pour le contourner.

S’il faudra probablement attendre une mise à jour du jeu sur PS5 pour y remédier définitivement, il existe quelques solutions de secours qui fonctionnent chez certains utilisateurs. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un bug exclusivement lié à GTA 6, même si sur son site officiel, Sony ne recommande que de mettre à jour le jeu (ce qui n’est pas possible à l’heure actuelle).

Comment régler l’erreur CE-108255-1 sur PS5 ?

Si vous rencontrez l’erreur CE-108255-1 sur PS5 en jouant à GTA 6, vous pouvez essayer les solutions suivantes :

Éteignez et rallumez votre PS5

Mettez à jour votre PS5

Désinstallez et réinstallez le jeu

Basculez la sortie vidéo en 1080p

Jouez en étant hors-ligne

Lancez le mode sans échec Restez longtemps appuyé sur le bouton d’alimentation Branchez votre manette en USB Sélectionnez « Vider le cache et reconstruire la base de données » Sélectionnez « Reconstruire la base de données »



Si toutes ces options ne fonctionnent pas, vous devrez malheureusement attendre un correctif de la part de Sony ou Rockstar. Pensez à bien vérifier les mises à jour à venir pour votre console, ainsi que celles du jeu.