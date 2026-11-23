5 ans au lieu de 10 ?

Faudra-t-il encore attendre une décennie après Persona 6 pour jouer à Persona 7 ? La question ne se posait pas forcément dans la mesure où l’on attend déjà de savoir quand il sera possible de jouer au sixième épisode, mais Sega Samania est allé demander cela à Kazuhisa Wada (interview relayée par Eurogamer).

Sur ce point, le producteur semble être confiant sur l’avenir de la saga en rappelant que Persona 6 ne sera pas le dernier épisode (personne n’en doutait), et qu’il ne faudra pas patienter autant de temps qu’entre le cinquième et le sixième épisode pour avoir droit à un nouvel opus :

« Persona 6 ne sera pas le dernier. Nous avons fait en sorte de nous assurer que les gens n’auront pas à attendre autant de temps pour le jeu qui viendra après celui-ci. Pour que Persona puisse évoluer en tant que licence, nous devons veiller à être à la hauteur des attentes du public pour ce qui est de la créativité et de notre capacité de développement. »

Allez savoir s’il sera question d’utiliser l’IA ou non pour accélérer certains processus. Pas une décennie à attendre… mais la moitié d’une ? C’est ce que Wada semble suggérer en précisant que développer un RPG de la taille d’un épisode principal de Persona demande à peu près 5 ans de développement. ce qui est toujours mieux que 10 ans, n’est-ce pas ?