Rockstar corrige les sauvegardes et plusieurs blocages de progression

Pour un jeu d’une telle envergure, il faut bien admettre que les bugs sont assez rares, bien qu’il y en ait tout de même quelques-uns d’assez embêtants qui touchent une partie des joueurs. Cette première mise à jour vient ainsi corriger les problèmes remontés depuis la sortie. Rockstar indique ainsi avoir résolu plusieurs causes de crash, ainsi qu’un bug empêchant parfois les sauvegardes automatiques de fonctionner correctement.

Voici la patch note complet :

Correction de plusieurs problèmes provoquant un crash du jeu.

Correction d’un problème empêchant la météo de changer pendant de longues périodes.

Correction d’un problème empêchant le bon fonctionnement de la sauvegarde automatique.

Correction de plusieurs problèmes empêchant le déclenchement de certains appels téléphoniques, notamment ceux permettant de faire progresser l’histoire ou de débloquer de nouvelles missions.

Correction d’un problème empêchant les joueurs de faire disparaître leur indice de recherche.

Correction d’un problème empêchant les joueurs d’utiliser la barre de soulevé de terre dans les salles de sport.

Correction d’un problème empêchant les partenaires de remettre leurs sacs aux joueurs afin que ces derniers puissent les revendre à des receleurs.

Un autre correctif concerne les appels téléphoniques. Dans certaines situations, ceux-ci pouvaient ne pas se déclencher alors qu’ils étaient nécessaires pour faire avancer l’histoire ou débloquer de nouvelles missions. Rockstar s’est également penché sur un bug empêchant certains joueurs de faire disparaître leur indice de recherche, même après avoir échappé aux forces de l’ordre. La météo dynamique a elle aussi été ajustée. Si, vous aussi, vous aviez l’impression que la pluie ne tombait jamais, il s’agissait effectivement d’un problème empêchant les conditions météorologiques de changer pendant de très longues périodes.

Plusieurs problèmes plus spécifiques passent également à la trappe. Rockstar corrige notamment l’impossibilité d’utiliser, dans certains cas, la barre de soulevé de terre dans les salles de sport. Les interactions avec les partenaires bénéficient aussi d’un correctif. Ces derniers pouvaient refuser de remettre au joueur certains sacs destinés à être revendus auprès des receleurs.

Sur PS5, la distribution de la mise à jour se ferait par vagues. Selon le dataminer Rockstar Tez2 environ un tiers des joueurs y avait accès lors du début du déploiement. Une généralisation du patch est prévue dans les heures suivantes afin d’éviter une surcharge des serveurs.

En attendant le chargement de la mise à jour, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour profiter de guides et d’astuces.