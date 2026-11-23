Un curieux choix d’exemples de licences

Une nouvelle offre d’emploi postée par Xbox et Activision nous montre que le groupe est à la recherche d’un « Product Manager » chargé d’intégrer l’équipe des « licences émergentes ». Pour rappel, cette équipe travaille sur de nombreuses licences d’Activision, dont celles qui ne sont plus toutes récentes comme Spyro, Crash Bandicoot ou encore Tony Hawk: Pro Skater. Dans cette annonce, on peut cependant y voir un autre nom : celui de Banjo-Kazooie.

Si cette licence est listée aux côtés de Halo ou encore Sea of Thieves, qui sont visiblement compris dans le giron Activision maintenant (?), il va de soi que Banjo-Kazooie aurait toute sa place aux côtés d’un Spyro ou d’un Crash Bandicoot dans les « licences émergentes » qui peuvent espérer un retour, que ce soit via un remaster, un remake, ou un nouvel épisode.

On ne s’emballera pas pour autant étant donné les mauvaises habitudes prises par Xbox ces derniers temps, qui annule de nombreux projets pour se recentrer sur les licences importantes, mais l’espoir est au moins un peu là, même si cela se fera peut-être sans Rare à la baguette. Si son nom est évoqué, ce n’est sans doute pas un hasard après tout, et puis, Toys for Bob avait déjà évoqué l’envie de travailler sur la série…