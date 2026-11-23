Il avait juste posé un congé pour jouer à GTA 6, c’est ça ?

Nvidia a annoncé via un communiqué que Jensen Huang reprenait dès maintenant sa place de PDG, à peine une dizaine de jours après avoir démissionné. Selon l’entreprise, le conseil d’administration a eu plusieurs échanges avec l’intéressé, et aurait surtout reçu des informations provenant du gouvernement américain qui précisaient finalement que garder Huang à la tête de Nvidia ne représentait finalement aucun risque pour la sécurité nationale.

Harvey C. Jones, président du conseil d’administration, déclare :

« Le conseil d’administration estime que Jensen est la personne idéale pour diriger NVIDIA, et que son retour aux commandes sert au mieux les intérêts de nos actionnaires, de nos employés, de nos partenaires et de nos clients. Nous avons une entière confiance en Jensen et nous réjouissons de travailler avec lui alors qu’il reprend la direction de l’entreprise. Nous exprimons notre reconnaissance à Colette Kress pour l’excellent travail qu’elle a accompli en tant que directrice générale par intérim, tout en continuant d’assumer ses fonctions de directrice financière de NVIDIA. »

Colette Kress n’aura été que PDG par intérim durant quelques jours, une manière de montrer que tous ces discours sont un peu creux lorsqu’il s’agit d’encenser une personne. Est-ce que cela veut dire que l’enquête autour de Huang est terminée ? Eh bien, non. Celle-ci est toujours en cours et Huang promet qu’il coopérera avec les autorités pour mettre au clair cette affaire. Le fait que Huang soit un partisan de Donald Trump est sans doute un hasard ici, et pas du tout une question d’ingérence du président américain (mais non, voyons).

Les autres affaires d’adultère de Huang avec l’une de ses subordonnées directes ne sont pas évoquées ici, tout comme les accusations de harcèlement moral révélées par le New York Times il y a quelques jours. Tout ça, Nvidia préfère le ranger sous le tapis, sans doute parce que le cours de l’action de l’entreprise a chuté, et que les investisseurs avaient besoin de retrouver un visage connu pour piloter l’entreprise, qu’importe ses méfaits.