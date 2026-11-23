Metacritic et son absence de modération

Sur la plateforme Metacritic, le score utilisateur de GTA 6 est aujourd’hui bien moins unanime que celui de la presse (5,6 au moment où l’on écrit ces lignes). Si l’on pourrait croire que le public n’est peut-être pas aussi unanime que prévu, un tour dans les commentaires suffit à comprendre ce qu’il se passe. Il faut déjà préciser que contrairement à Steam et à d’autres sites qui permettent de noter un jeu, il n’est ici pas requis de posséder ledit jeu, ce qui ouvre la porte à toutes sortes de trolls et de faux avis.

Derrière les critiques légitimes qui sont faites envers ce GTA 6 (comme le fait que le jeu tourne uniquement en 30 fps) se cachent des avis qui ont pour simple but de faire descendre la note utilisateur du jeu sur Metacritic. On appelle cela le review-bombing, et si ce moyen est rarement utilisé de manière intelligente (sauf pour dénoncer certaines pratiques des éditeurs), il est ici particulièrement bas du front.

Pourquoi GTA 6 a droit à un review-bombing ?

Forbes a fait le tour des notes pour y noter deux tendances générales parmi les notes les plus basses (souvent des zéros) sur GTA 6. Le premier type de commentaires que l’on retrouve sont ceux qui vont venir défendre The Legend of Zelda: Ocarina of Time. L’original, pas le remake. Quel rapport avec GTA 6 ? Eh bien celui-ci détenait jusqu’ici le record du site avec un score de 99 lui aussi, mais avec beaucoup de tests recensés, le faisant chuter à la deuxième place. Puisque les fans du titre de Nintendo estiment que GTA 6 ne peut pas décemment être un jeu plus important que ce monument du jeu vidéo qu’est Ocarina of Time, ils tentent au moins d’influer sur la note utilisateur.

Une petite guéguerre qui a au moins le mérite d’être plus inoffensive que la deuxième raison derrière ce review-bombing. Depuis la sortie du jeu, GTA 6 est beaucoup attaqué sur les réseaux sociaux par le mouvement « anti-woke », avec de nombreux masculinistes qui regrettent de devoir effectuer certaines missions avec un Jason qui agit comme un petit ami normal envers Lucia, plutôt qu’être un rustre complet. Il en faut très peu pour les vexer, et cela se voit dans les très nombreuses notes négatives sur le site.

Bref, deux choses qui masquent les vrais débats que le public pourrait avoir sur le jeu, et une preuve de plus que Metacritic n’est parfois pas un bon baromètre à cause de sa modération presque inexistante.