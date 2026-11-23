Où trouver et comment déclencher l’Easter egg Doom dans GTA 6 ?

Pour déclencher cet événement secret, vous devez avoir atteint au minimum le chapitre 2 de l’histoire. Rendez-vous ensuite au nord de Port Gellhorn, dans une maison située le long de Gellhorn Avenue, non loin de la côte donnant sur Draper Bay. Vous pouvez notamment vous repérer grâce au restaurant Hank’s Waffles, situé un peu plus au nord-est. Cherchez une maison à l’angle d’une rue portant l’inscription « Welcome to the Hell hole » sur l’un de ses murs. Si l’évènement ne se déclenche, rééssayez à la nuit ou très tôt le matin.

Une fois sur place, vous entendrez de la musique metal provenant du garage. À l’intérieur, vous rencontrerez deux personnages nommés Dave et Beelzebub, qui semblent particulièrement intéressés par Satan et les groupes de métal. Prenez le temps de discuter avec eux et de répondre favorablement à leurs interventions. Vous pouvez également accepter une bière, mais ce n’est pas indispensable.

Après quelques instants, une camionnette viendra se garer à proximité. Dave vous proposera alors de participer à un rituel particulièrement étrange. Acceptez son invitation et montez à l’arrière du véhicule pour poursuivre l’événement.

Comment se rendre en enfer dans GTA 6 ?

Après un trajet en camionnette, vous arriverez dans un campement isolé de North Kelly County, où plusieurs personnes se sont réunies autour d’un immense feu de camp. Approchez-vous du groupe pour assister au rituel. Lorsque vous en aurez la possibilité, maintenez L2 sur PS5 ou LT sur Xbox Series pour fixer les flammes.

Vous perdrez alors connaissance avant de vous réveiller dans un environnement infernal, où vous devrez affronter de nombreuses créatures démoniaques.

Comment traverser les enfers et vaincre les démons ?

Une fois en enfer, GTA 6 se transforme presque en véritable FPS inspiré de DOOM (même si on reste en vue TPS). Vous disposez d’un fusil à pompe et vous devez éliminer les créatures qui se dressent sur votre chemin. L’événement se divise en trois niveaux successifs. Pour avancer, débarrassez-vous des ennemis et empruntez les passages lumineux verts qui permettent de rejoindre les zones suivantes.

Vous croiserez notamment deux types de démons : ceux qui avancent vers vous lentement et ceux qui courent rapidement dans votre direction. Débarrassez vous de ces derniers en priorité. Nous vous conseillons aussi de rester constamment en mouvement et de privilégier les affrontements à courte ou moyenne distance.

La dernière zone vous mènera devant un gigantesque trône sur lequel se trouve un démon faisant office de boss final. Si vous êtes vaincu durant cette phase, pas de panique. Il est possible de recommencer en mangeant la substance présente dans une boîte posée sur le trône du campement. Il vous faut de nouveau regarder le feu pour retenter votre chance.

Comment battre Satan, le boss final des enfers ?

Pour terminer cet événement, vous devez éliminer le démon installé sur son trône. Cependant, il est impossible de lui infliger directement des dégâts tant que sa barre de vie reste noire. Le combat repose sur une mécanique particulière qu’il faut comprendre pour venir à bout du boss.

Pendant l’affrontement, plusieurs créatures apparaissent régulièrement dans l’arène. Vous devrez notamment faire face à des chèvres noires particulièrement agressives et à des démons sans tête qui explosent lorsqu’ils sont éliminés. La solution consiste à tirer sur les démons explosifs pour rendre le boss vulnérable. Lorsque vous en éliminez un, la barre de vie du démon devient rouge pendant un court instant.

Profitez immédiatement de cette ouverture pour tirer sur le boss avec votre fusil à pompe et réduire sa santé. Répétez ensuite l’opération autant de fois que nécessaire jusqu’à sa défaite, tout en évitant les charges des chèvres pour ne pas perdre trop de santé.

Quelles sont les récompenses de l’événement des enfers ?

L’événement des enfers est particulièrement intéressant puisqu’il permet d’obtenir plusieurs récompenses, dont certaines ne sont disponibles nulle part ailleurs.

Voici les principales récompenses à récupérer :

Hellspawn Comshot 12 : un fusil à pompe unique.

: un fusil à pompe unique. Une augmentation permanente de la santé maximale.

Une tenue Circles of Hell : un haut exclusif pour Jason et Lucia que vous pouvez conserver après avoir terminé l’événement.

: un haut exclusif pour Jason et Lucia que vous pouvez conserver après avoir terminé l’événement. De nouveaux motifs de tatouage inspirées des créatures démoniaques rencontrées pendant cette séquence.

Attention à ne pas oublier votre nouvelle arme. Après votre réveil, regardez près du trône pour récupérer le Hellspawn Comshot 12 avant de quitter le campement. Il s’agit d’un fusil à pompe à l’apparence démoniaque qui est sans un clin d’oeil au shotgun du Doom Slayer.

Vous pouvez également retourner au garage où vous avez rencontré Dave et Beelzebub pour retrouver leur camionnette Bravado Circles of Hell, qui possède une décoration unique.

Pour découvrir davantage de secrets et de missions secondaires, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6.