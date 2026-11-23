Sans peluche Esquie à l’horizon, malheureusement

Les produits dérivés de Clair Obscur: Expedition 33 existaient déjà, mais désormais, le studio dispose de sa propre boutique pour mettre en avant davantage de goodies. Vous pouvez dès maintenant vous y rendre pour y trouver de nombreux vêtements à l’effigie du jeu, dont une marinière qui, il faut bien l’avouer, n’est clairement pas donnée (102 € tout de même). Même le petit béret est présent ici, au même titre qu’un tas de t-shirts que vous pourrez porter pour afficher votre amour du jeu.

En plus des vêtements, on retrouve également le Set Monolithe, qui est plus ou moins l’édition collector du jeu sans le jeu, avec une statuette du monolithe, un artbook et un steelbook du plus bel effet. Il faudra cependant attendre l’été prochain pour en profiter, mais les précommandes sont maintenant ouvertes.

C’est aussi là que vous pourrez retrouver le vinyle du jeu, ainsi que l’ouvrage de Marine Macq sur le RPG, qui revient sur la direction artistique de Clair Obscur: Expedition 33. Bref, le coin rêvé pour celles et ceux qui « viendront après » (mais avant que le stock soit épuisé).