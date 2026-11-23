Une zone qui va doubler la taille du jeu

Panache Digital Games a profité des Horror Game Awards pour faire reparler de 1666: Amsterdam via une bande-annonce pour sa première mise à jour de contenu, qui introduira notamment une nouvelle région à explorer : Ouderkerk. Cette zone devrait être plus grande que celle qui est déjà disponible dans le jeu, de quoi donner un peu d’air frais à celles et ceux qui tournent en rond.

On y retrouvera également un nouvel Original, avec de nouveaux pouvoirs à débloquer et des potions inédites à trouver, pour donner lieu à davantage d’approches différentes. Le contenu précis de cette mise à jour sera détaillé prochainement, puisque celle-ci sortira dans le courant du mois de décembre.

Pas encore de date précise pour le moment, mais ce n’est donc qu’une question de jours. Le studio en profite pour rappeler que même si le jeu va doubler en taille avec cette mise à jour, il n’est pas question de toucher au prix de l’accès anticipé, qui restera le même.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce 1666: Amsterdam, vous pouvez consulter nos premières impressions sur ce titre amené à beaucoup évoluer avec le temps.