Gamescom : Voici le résumé complet de l’Opening Night Live avec toutes les annonces

Comme chaque année depuis quelques éditions maintenant, Geoff Keighley nous présente l’Opening Night Live en guise de cérémonie d’ouverture de la Gamescom. Une émission qui permet de présenter de nombreux jeux de tous les horizons, des studios indépendants aux AAA (surtout les AAA). Voici le résumé des annonces que l’on a pu avoir pour cette édition 2021.

Un pré-show solide

On passera rapidement sur le pré-show, qui a tout de même montré pas mal de choses avec Bus Simulator 21, The Dark Pictures : House of Ashes ou encore Dolmen qui ont simplement montré des trailers.

On retiendra surtout Soundfall, un dungeon crawler musical qui a fait son retour, The King of Fighters XV qui a lâché sa date de sortie pour le 17 février 2022 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series XS et l’annonce de Dream Cycle, un projet qui est chapeauté par le créateur de Lara Croft. Il s’agit d’un jeu d’action aventure et ça sortira en accès anticipé sur Steam le 7 septembre.

Un début de conférence en fanfare

On nous avait donné rendez-vous pour la Gamescom pour l’annonce du nouveau Saints Row et ça a été le premier à passer. La licence complètement déjantée fait son retour avec non pas un Saints Row 5 mais un reboot, qui s’appellera tout simplement Saints Row. et on a eu droit à une première bande-annonce et quelques détails à côté.

Nouveaux personnages, nouvelle carte, nouvelle formule, le jeu va tenter de se moderniser tout en restant un jeu d’action en monde ouvert. Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre premier aperçu du jeu, puisque nous avons pu le voir avant sa présentation. La sortie est prévue le 25 février 2022 sur PC, et les deux générations de console.

Une autre surprise qui avait été un peu éventée avant s’est ensuite montrée, avec Marvel’s Midnight Suns, qui est le Tactical-RPG développé par Firaxis Games. Les rumeurs avaient donc vu juste, et le titre ira lorgner du côté mystique de l’univers Marvel pour nous présenter l’équipe des Midnight Sons, avec certains membres comme Blade ou Ghost Rider, qui seront ici accompagnés de Captain America, Wolverine ou encore un personnage créé par nous-même, que l’on pourra personnaliser.

Du gameplay devrait être montré dès la semaine prochaine, le 1er septembre, avec une sortie programmée pour le mois de mars 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. D’ailleurs en parlant de Marvel, rapide parenthèse sur le trailer de lancement diffusé pour Marvel Future Revolution, le jeu mobile qui est disponible dès aujourd’hui en free-to-play.

C’était annoncé, Call of Duty Vanguard est venu nous présenter une longue séquence de gameplay pour la campagne solo, en mettant en avant le personnage de Petrova, une sniper Russe.

On passera rapidement sur le titre d’Activision pour s’intéresser à Halo Infinite, qui comptait nous surprendra avec l’annonce de sa date de sortie. Pas de chance, cette dernière avait fuité en amont de la conférence, mais on a au moins la confirmation que le titre allait sortir le 8 décembre. Toujours pas d’images du solo, mais un trailer pour la première saison du multijoueur a été diffusé.

Histoire de fêter les 20 ans de la saga, on a aussi appris qu’une manette Elite aux couleurs de la saga était prévue, tout comme une Xbox Series spéciale qui sortira le 15 novembre.

Des reports, des guests, des retours, et des annonces inattendues

On a ensuite eu droit à un petit tunnel de trailers avec celui de Cult of The Lamb, le nouveau jeu rogue-like de Devolver Digital, mais aussi Midnight Fight Express, un jeu d’action développé par une seule personne qui vient se remontrer après son apparition l’année dernière.

Côté ajouts de personnages, on notera la présence d’April dans le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, mais aussi l’arrivée de Morgana de Persona 5 en tant que personnage jouable dans Super Monkey Ball: Banana Mania.

Spligate est ensuite venu nous présenter un nouveau concept, avec l’annonce de sa saison 0, alors que le jeu est encore actuellement en bêta. Bêta qui est très populaire et qui a poussé l’équipe à la prolonger, ce qui explique cette saison 0 afin de surfer sur la hype autour du jeu. En parlant de bêta qui s’allonge, Riders Republic est aussi passé pour annoncer que sa bêta était désormais publique jusqu’au 28 août.

On a aussi eu droit à l’annonce d’un nouveau jeu de foot en free-to-play, nommé UFL, mais pour l’instant, il faut bien avouer que l’on ne sait pas grand-chose dessus.

Parmi les reports notables de la cérémonie, on notera celui de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, qui a certes montré un nouveau trailer mais qui a aussi annoncé qu’il ne sortirait pas avant le printemps 2022. C’est la même chose pour The Outlast Trials, qui a confirmé son report à l’année 2022 tout en nous consolant avec un peu de gameplay.

On a aussi eu droit à une nouvelle présentation éclair de Synced Off-Planet, un nouveau Battle Royale qui a annoncé son arrivée en alpha, ainsi que DokeV, qui a présenté une grosse vidéo. Couleurs flashy dans tous les sens et gamins faisant toutes sortes d’activités dans les rues, ce jeu d’action et d’aventure abandonne son projet de MMO pour devenir un jeu solo, et nous montre ici des premières images qui impressionnent, rappelant une sorte de Yo-Kai Watch survitaminé. Pas de date de sortie pour le titre, ni même de consoles annoncées.

Jurassic World Evolution 2 est venu confirmer sa date de sortie fixée au 9 novembre prochain, tandis que Far Cry 6 a présenté un nouveau trailer centré sur son histoire. Vampire the Mascarade: Bloodhunt, le Battle-Royale, est venu préciser le fait que son accès anticipé arriverait le 7 septembre.

Bandai Namco a présenté une nouvelle licence en compagnie des développeurs de Tropico, à savoir Park Beyond. Ici, plus question de jouer les dictateurs en herbe, on se placera dans la peau d’un gestionnaire de parc d’attraction. Sortie prévue en 2022 sur PC et console de nouvelle génération.

Une fin de conférence moins passionnante

Juste après que Jett The Far Shore a confirmé sa sortie au 5 octobre prochain, Guerrilla Games est passé nous annoncer la mauvaise nouvelle que l’on attendait depuis des semaines : le report de Horizon Forbidden West. Comme on s’en doutait, le jeu manquera bel et bien l’année 2021, pour sortir le 18 février 2022, ce qui commence à faire un mois de février bien rempli.

New World était aussi là, pas pour annoncer un report cette fois, mais pour préciser l’arrivée d’une nouvelle bêta ouverte du 9 au 12 septembre. On a ensuite assisté à un segment Tales of avec une interprétation d’un des thèmes de Tales of Arise par Lindsey Sterling, qui a assuré le show avec son violon, tandis que le jeu mobile Tales of Luminaria a été annoncé, sans que l’on sache trop de détails dessus.

Age of Empires IV a profité de l’événement pour montrer de nouvelle images, et pas juste un trébuchet comme lors de la conférence Xbox, et Valheim a présenté sa future mise à jour avec un trailer animé des plus réussis.

Juste avant de conclure, Genshin Impact s’est offert une place pour nous montrer plus d’images de gameplay d’Aloy, qui débarquera bien dans le jeu dès la semaine prochaine, et le jeu d’arts martiaux Sifu a confirmé qu’il allait sortir le 22 février prochain.

L’émission s’est terminée par une longue présentation de Death Stranding Director’s Cut, qui a montré du gameplay ainsi que l’ensemble de ses nouveautés. On a pu y voir de nombreux outils qui vont faciliter l’exploration, peut-être un peu trop, tandis que le mode Photo met bien en valeur Sam et les différents paysages du jeu. Les courses ont aussi été mises en avant, tout comme les nouvelles missions d’infiltration et les combats contre les boss, avec des scores à réaliser.

C’était tout ce qu’il fallait retenir de cette conférence, assez longue et bien dense, qui a présenté beaucoup de choses. Difficile de retenir pour autant une annonce majeure comme c’était le cas au Summer Game Fest avec Elden Ring, mais cela restait une présentation solide.