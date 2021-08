Aperçu Saints Row – Un reboot qui s’annonce bien ?

Teasé il y a quelque temps par le studio Volition, le reboot de Saints Row (appelé d’ailleurs simplement « Saints Row ») est désormais une réalité avec un trailer en CGI révélé lors de l’ouverture de la Gamescom 2021. Un nouveau souffle pour la franchise au monde ouvert à l’ambiance barrée qui devra convaincre tout en préservant son héritage. Nous avons eu la chance de voir le titre tourner en compagnie des développeurs afin de fournir un premier avis. Faut-il espérer du bon pour ce renouveau ?

Un nouveau départ qui s’affranchit presque du passé

Pourquoi un reboot de Saints Row ? Tout simplement parce que c’était nécessaire, toutes les idées avaient été explorées selon les développeurs, ce que l’on peut comprendre aisément. Il est vrai que les jeux avaient poussé le bouchon le plus loin possible dans la démesure. Difficile de faire mieux que de repousser une invasion extraterrestre et de devenir un empereur galactique ou bien de combattre le diable en enfer. Volition s’est donc laissé du temps et a rassemblé une nouvelle équipe composée de vétérans de la franchise et de nouvelles têtes. Le but étant d’y apporter de la nouveauté tout en gardant au maximum les codes de la franchise.

C’est ainsi que ce reboot nous introduit la ville de Santo Ileso se situant au sud-ouest des Etats-Unis. En tant que joueur ou joueuse, vous allez prendre la tête d’une équipe de quatre amis (dont vous) qui sont introduits dans le trailer. Chacun dispose de personnalité et de talent particulier mais tous partagent un même but, devenir le meilleur syndicat du crime de la ville en tant que nouveaux Saints. Nous avons :

Eli , le cerveau des opérations qui échafaudent les plans.

, le cerveau des opérations qui échafaudent les plans. Neenah , une as du volant qui s’y connait en mécanique.

, une as du volant qui s’y connait en mécanique. Kevin , le mec sympathique et attentionné de la bande.

, le mec sympathique et attentionné de la bande. Et enfin, vous, le boss du groupe qui sera au front pour appuyer sur la gâchette et massacrer tous les concurrents.

Pour décrire l’ensemble de la narration, les développeurs ont notamment cité trois films qui les ont inspirés pour ce reboot : John Wick, Baby Driver et Fast & Furious : Hobbs & Shaw. Saints Row semble donc tout de même garder un certain côté déjanté tout en revenant aux sources puisqu’il faudra faire face aux 3 autres gros gangs de la zone :

Los Panteros , des gros bras qui ne jurent que par les muscles et la force physique.

, des gros bras qui ne jurent que par les muscles et la force physique. Marshall Defense Industries , un groupuscule militaire privé qui sont au contraire des maîtres de la précision et de la technologie haut de gamme. Vous avez pu apercevoir leur logo sur les missiles toujours dans le trailer.

, un groupuscule militaire privé qui sont au contraire des maîtres de la précision et de la technologie haut de gamme. Vous avez pu apercevoir leur logo sur les missiles toujours dans le trailer. Les Idols, des anarchistes motivés par la gloire et la notoriété dont la puissance réside dans leurs effectifs très nombreux.

Chaque gang contrôle plus ou moins les 9 districts qui composent la ville, nos Saints pourront ainsi étendre leurs activités criminelles en grimpant les échelons grâce à la prise de contrôle de ces territoires. Voilà pour le pitch qui vous permet de mieux comprendre ce que vous avez vu sur la cinématique. Le changement drastique n’est jamais facile et le titre devra clairement convaincre avec cette ambiance qui nous a semblé plus « gentille » et moderne (pour ne pas dire presque générique). Notons également que les développeurs ont précisé que le titre ne fera pas le lien avec les précédents volets. Il s’agit véritablement d’autre chose même si l’on nous a quand précisé qu’il y aurait de nombreux easter eggs que les fans reconnaitront. Par contre, ne vous attendez pas à voir le fameux godemichet (oui la question a été posée).

Un monde ouvert prometteur

Heureusement, nous avons bien plus d’espoir en ce qui concerne le gameplay et les mécaniques de malfrat. Bien qu’il s’agissait d’une version alpha du jeu, nous l’avons vu tourner à travers plusieurs séquences. Volition ne s’est pas tourné les pouces puisque le moteur du jeu qu’ils ont développé nous a semblé extrêmement prometteur. C’est joli, détaillé et coloré, on le remarque surtout lorsque l’on nous a montré les différents districts qui, en plus de proposer des activités bien distinctes, ont tous une identité visuelle forte. Certains d’entre eux sont d’ailleurs déjà sous le joug des autres gangs d’autant qu’elles correspondent à leurs mœurs.

Les Marshall détiennent par exemple le quartier financier par leur amour de l’argent. On peut aussi citer le district El Dorado qui met en avant le strasse et les paillettes avec de nombreuses activités nocturnes. Aux antipodes, nous avons le Monte Vista avec ses piscines et des fêtes interminables organisées par la bourgeoisie des beaux quartiers.

En plus d’être le monde ouvert le plus grand jamais créé de la série, cet aperçu des décors s’est révélé encourageant sans gros sentiment de vide avec des lieux très plats comme on en voit beaucoup. Le titre nous permettra entre autres de personnaliser des véhicules et bien sûr notre garde-robe. Les développeurs n’ont pas voulu en dire plus sur le moteur, mais celui-ci a l’air de particulièrement briller en matière de customisation. Tout le sel de la licence devrait surtout se retrouver dans les différents jobs illégaux. Au fur et à mesure que vous développerez votre organisation du crime en gagnant de nouveaux territoires, vous gagnerez plus de choix de carrière allant de la gestion d’un fast food de drogues, de la vente d’armes ou encore de la fraude à l’assurance.

Bonne nouvelle, ce Saints Row proposera de nouveau un mode coopération à deux joueurs. Il sera en plus crossplay et sortira sur PC (via Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S le 25 février 2022.