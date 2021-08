Death Stranding Director’s Cut dévoile son contenu à travers 9 minutes de gameplay

Prévu au line-up de l’Opening Night Live de la Gamescom 2021, Death Stranding Director’s Cut s’est donc dévoilé au terme de la soirée, constituant ainsi le « one more thing » du show (ou bien l’absence de, au choix).

Le choix peut paraître surprenant du point de vue de la programmation, étant donné qu’il s’agit de la version PlayStation 5 d’un jeu sorti fin 2019, mais le titre de Kojima Productions devait encore nous détailler les nouveautés qu’il embarquait, et c’est désormais chose faite.

Sam passe la seconde

Ce trailer relativement copieux nous présente tous les ajouts, plus ou moins notables, que la réédition du jeu pensé par Hideo Kojima contient.

On peut noter les nouveautés censées vous rendre la vie bien plus simple, comme des stabilisateurs, destinés à amortir votre chute, permettant ainsi des sauts d’une hauteur et d’une longueur bien plus importantes qu’auparavant. Dans le même sens, des catapultes à marchandises permettront de faire transiter avec plus de facilité vos livraisons. Les bots de livraison, relativement inutiles dans le jeu de base, seront désormais en mesure de vous accompagner, voire vous porter.

Ces outils supplémentaires risquent de rendre les livraisons encore plus faciles, en espérant qu’elles ne deviennent pas plus ennuyeuses. Afin d’éviter cela, de nouvelles activités et missions font leur apparition. A la manière des missions VR chères à la licence Metal Gear Solid, des stands de tir ainsi que des parcours ont été intégrés afin de mettre à contribution votre skill.

Les excursions inédites au sein de bunkers occupés par des Homo Demens participent aussi à la volonté de varier légèrement la boucle de gameplay, que l’on sait lancinante auprès d’une grande partie du public, en mettant notamment l’accent sur l’infiltration, aspect là encore plutôt raté du titre original. L’arrivée de courses de voitures sur circuit va également dans ce sens, même si l’on peut émettre des réserves eu égard à la maniabilité perfectible des véhicules.

Bien d’autres nouveautés vous attendent, y compris au niveau de l’histoire, et elles se révèleront à tous le 24 septembre 2021, jour de la sortie de Death Stranding Director’s Cut sur PlayStation 5.