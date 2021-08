Jurassic World Evolution 2 montrera les crocs le 9 novembre sur PC et consoles

Annoncé lors de la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest, Jurassic World Evolution 2 a refait surface en cette soirée d’ouverture de la Gamescom, elle aussi animée par Geoff Keighley. Le jeu de gestion dans l’univers de la série cinématographique nous a présenté de nouvelles images à travers une bande-annonce mais nous a surtout communiqué sa date de sortie.

Les dinos de retour

En plus de la date fixée au 9 novembre, on apprend que les précommandes donneront droit à des récompenses en jeu, avec notamment trois skins de véhicules qui porteront l’emblématique livre jungle-green d’InGen, que l’on pourra retrouver dans les modes Challenge et Sandbox. Une édition deluxe a aussi été présentée, contenant trois autres skins, cette fois inspirés par le Dinausaur Protection Group, six panneaux d’agrément pour les bâtiments et cinq espères préhistoriques.

Pour rappel, ce Jurassic World Evolution 2 nous promet une suite plus riche et plus diversifiée. On aura ainsi davantage d’environnements, avec des forêts, des déserts et des tropiques mais aussi une campagne qui se déroulera juste après les événements de Jurassic World Fallen Kingdom. Claire Dearing et Dr Ian Malcolm retrouvent leurs acteurs avec Bryce Dallas Howard et Jeff Goldblum.

N’oublions pas également le mode Chaos Theory, nouveauté majeure de cet opus, qui permettra de revivre les événements marquants de la franchise avec un concept que les fans de Marvel connaissent bien en ce moment avec What If et qui répondra à la question « Et si ? ». Des scénarios modifiés pour apporter de nouveaux défis et un autre angle de vue.

Prenez votre agenda : Jurassic World Evolution 2 sera disponible le 9 novembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Les précommandes ouvrent dès cette nuit sur les différents stores numériques et prochainement chez la plupart des boutiques.