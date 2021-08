DokeV : Un jeu d’action aventure en monde ouvert avec de la capture de créatures

On ne s’attendait pas forcément à le revoir lors de cette cérémonie d’ouverture de la Gamescom, mais DokeV s’est longuement présenté avec une bande-annonce bien complète. Celle-ci nous présente son concept et son univers, sous fond de musique entraînante. Et depuis son annonce, le titre a bien évolué.

Un Yo-kai watch survolté

Annoncé aux côtés de Crimson Desert et de Plan8 il y a quelques années, DokeV semble avoir revu sa formule. Tout comme Crimson Desert, DokeV abandonne l’étiquette MMO et devient pleinement un jeu d’action/aventure, le tout, toujours en monde ouvert. L’objectif sera de collecter des créatures, tout comme on doit le faire dans Pokémon ou encore Yo-Kai Watch.

Ces fameuses créatures s’appellent les Dokebis, des monstres fantastiques qui vivent aux côtés des humains et qui vont gagner en puissance grâce aux rêves des gens. Le titre nous plongera dans un univers coloré où les personnages semblent tous être de jeunes adolescents qui devront se lier d’amitiés avec ces créatures. On nous évoque tout un tas d’activités à réaliser et des histoires à découvrir.

Cette longue bande-annonce nous présente beaucoup de choses avec un rythme endiablé, aidé par le morceau Rockstar par Luena & Galactika. On y aperçoit des combats, de la pêche, des enfants qui jouent, la possibilité de se déplacer à vélo ou encore à skateboard, du jet ski et bien d’autres choses. Beaucoup d’images mais pas de date ni de période de sortie. Tout ce que l’on sait, c’est que DokeV se prononce « do-ké-vi » et qu’il sortira un jour. Probablement au moins sur PC et consoles, si l’on s’en tient aux précédentes déclarations.