Horizon Forbidden West attendra le 18 février 2022

Horizon Forbidden West a fait une apparition lors de la cérémonie d’ouverture de la gamescom et ce n’était pas pour parler d’Aloy dans Genshin Impact. Malheureusement, ce n’était pas non plus pour dévoiler de nouvelles images mais pour annoncer son report.

Visiter San Francisco en février c’est pas si mal non plus

Comme le disaient les rumeurs, Aloy attendra donc le 18 février 2022 pour repartir à l’aventure. Et il sera possible de le précommander sur le PlayStation Store dès le 2 septembre. Le directeur du jeu Mathijs de Jonge a expliqué que si le développement principal du jeu est bien terminé, Guerrilla décide de prendre son temps pour polir le produit final, tout en ne prenant de pas de risques pour ses employés vu la situation sanitaire actuelle.

Pour se remonter le moral, sachez que Zero Dawn vient d’avoir droit à une mise à jour gratuite pour améliorer les performances de la version PS4 sur PlayStation 5. Cela ajoute le 60 FPS et la résolution 4K en mode checkerboard.

Horizon Forbidden West sortira donc le 18 février 2022 sur PlayStation 4 et PlayStation 5.