Marvel Future Revolution est disponible dès aujourd’hui sur mobiles

Marvel ne cesse de faire parler de lui côté jeu vidéo en ce moment, entre la sortie du DLC Black Panther dans Marvel’s Avengers et la sortie prochaine de Marvel’s Guardians of the Galaxy. C’est aujourd’hui un autre titre qui fait parler de lui, à savoir Marvel Future Revolution, qui nous rappelle qu’il est disponible dès maintenant.

Le multivers dans la poche

Netmarble et Marvel lancent donc aujourd’hui Marvel Future Revolution, un Action-RPG en monde ouvert (enfin presque, puisqu’il s’agit de plusieurs grandes zones) à destination des plateformes mobiles iOS et Android.

Le titre free-to-play est bien disponible en français et permet de découvrir un scénario inédit mettant en scène les super-héros Marvel, chargé de protéger les différents univers suite à la collision de ces derniers durant un événement nommé la Convergence.

Il est alors possible de prendre le contrôle de 8 personnages différents au lancement du jeu, à savoir Captain America, Iron Man, Black Widow, Spider-Man, Captain Marvel, Dr Strange, Storm et Star-Lord.

Une nouvelle bande-annonce devrait être diffusée ce soir lors de l’Opening Night Live de la Gamescom. Plus tard dans la nuit, un stream spécial aura lieu pour présenter le jeu et une performance musicale aura lieu à 5 heures du matin sur la chaîne YouTube du jeu. Quant à celles et ceux qui veulent écouter la bande-son du titre, elle est déjà disponible elle aussi.

Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre vidéo récapitulative sur Marvel Future Revolution.