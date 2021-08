Far Cry 6 nous présente son histoire dans une toute nouvelle bande-annonce

Cela faisait maintenant quelques semaines que Far Cry 6, le nouveau titre de la licence phare d’Ubisoft n’avait pas donné de nouvelles. Après avoir présenté son Season pass et dans l’attente d’une sortie prochaine, le jeu a fait une apparition dans l’Opening Night Live de la Gamescom 2021 avec une vidéo de près de 3 minutes disponible en français ci-dessous.

Yara vous attend

La bande-annonce de l’histoire met en scène Anton Castillo dans une interview télévisée détaillant son passé et sa relation avec son fils, Diego. Ainsi, on apprend qu’un remède contre le cancer est fabriqué et il ne peut l’être que sur les îles de Yara. Un dictateur que nous voyons également éduquer son fils pour qu’il devienne un lion comme lui.

Pour rappel, dans Far Cry 6, vous incarnez Dani Rojas, un ancien soldat (féminin ou masculin nous le rappelons) qui rentre à son domicile sur les îles de Yara et qui va devoir libérer son île des griffes d’Anton Castillo, un tyran campé par Giancarlo Esposito.

Pour rappel, le jeu sortira le 7 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et sur PC via Stadia, Epic Games Store et Ubisoft Connect.