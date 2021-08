Le jeu français Sifu nous donne sa date de sortie et ouvre ses précommandes

Début juillet, lors du dernier State of Play de Sony, le studio français Sloclap avait dévoilé une nouvelle bande-annonce de gameplay pour leur prochaine production très attendue, Sifu, qui se voyait alors reporté à l’année prochaine. Lors de l’Opening Night Live présentée par Geoff Keighley, le concept de Sifu s’est de nouveau étoffé et le jeu en a profité pour dévoiler sa date de sortie dans un tout nouveau trailer mouvementé.

Dans cette nouvelle vidéo présentant à nouveau son gameplay original où le kung-fu sera votre arme principale dans votre quête de vengeance et où chaque mort vous fera vieillir tout en gagnant en expérience, on aperçoit de nouveaux lieux encore inconnus des précédentes présentations du titre. Mais la surprise de cette présence est arrivée avec la divulgation de la date de sortie du jeu sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, à savoir le 22 février 2022, soit seulement 4 petits jours après la sortie d’Horizon Forbidden West, lui aussi reporté à l’année prochaine lors de la Gamescom.

L’annonce de la date de sortie du jeu s’est accompagnée du lancement des précommandes sur l’Epic Games Store et le PlayStation Store dans la foulée de la présentation. A noter que deux éditions différentes seront disponibles :

Edition Standard – Prix 39,99€ avec 2 bonus de précommande Photo-Mode « Cinematic Pack » exclusif à l’Epic Games Store Deux avatars exclusifs Sifu sur l’Epic Games Store

Edition Digitale Deluxe – Prix 49,99€ avec une réduction de 10% pour les membres PS Plus et sur l’Epic Games Store Tous les bonus de l’édition Standard Bande-originale du jeu « The Sound of Sifu », composée par Howie Lee Artbook numérique de Sifu « The Art of Sifu » Accès anticipé de 48h au jeu

Si vous souhaitez dors et déjà passer à la caisse pour bénéficier de ce titre français dès sa sortie, vous pouvez vous rendre sur les pages dédiées pour le précommander :