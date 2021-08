LEGO Star Wars : The Skywalker Saga ne sortira qu’au printemps 2022 mais montre un nouveau trailer

On s’y attendait, mais on ne voulait pas trop y croire. Même si on s’en doutait au point de la placer provisoirement dans notre dossier des jeux attendus pour 2021 qui ont été repoussé en 2022, LEGO Star Wars : The Skywalker Saga n’avait pas encore confirmé qu’il manquerait cette année. C’est désormais chose faite, puisque le jeu était présent lors de l’Opening Night Live de la Gamescom avec un trailer, et une mauvaise nouvelle.

Le retard s’accumule pour la compilation

C’est donc durant le printemps 2022 que LEGO Star Wars : The Skywalker Saga nous parviendra enfin, si tout se passe bien. Rappelez-vous, c’est lors du printemps dernier que le jeu devait initialement sortir.

On se console comme on peut avec un trailer qui fait le tour des différents épisodes de la saga, et qui nous montre de nouvelles images de la dernière trilogie. Pour rappel, le titre sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.