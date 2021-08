The Dark Pictures Anthology: House of Ashes fait monter la pression dans un nouveau trailer

On pouvait s’y attendre, Bandai Namco a profité de la Gamescom 2021 pour nous parler un peu plus de son catalogue à venir. C’est dans le pre-show de l’Opening Night Live que l’on a notamment pu avoir quelques nouvelles de The Dark Pictures Anthology: House of Ashes.

La peur se fait ressentir

Un nouveau trailer a été diffusé durant l’émission, qui nous montre un peu plus l’ambiance de ce nouvel épisode, intitulé « Enemy of my Enemy », et qui met donc l’accent sur les deux soldats des des armées différentes qui vont devoir collaborer face à la menace surnaturelle qui peut les tuer à tout moment.

The Dark Pictures Anthology : House of Ashes sortira le 22 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.