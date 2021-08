Limbic Entertainment (Tropico) et Bandai Namco annoncent Park Beyond

Un nouveau jeu de gestion de parc d’attraction fait son entrée : Park Beyond. Un titre développé par le studio derrière la licence Tropico.

Pour créer des parcs au-delà du possible

Limbic Enterntainment et Bandai Namco annonce donc Parc Beyond, un jeu de gestion qui vous donnera la possibilité de créer et gérer un parc d’attraction dépassants les limites du possible. En de pouvoir créer des attractions folles, vous pourrez vous immerger dans un mode histoire avec des personnages alliés et ennemis qui participeront à votre ascension dans le monde des parcs à thèmes.

Nous avons d’ailleurs pu en voir un peu plus il y a peu et nous vous en reparlerons très bientôt sur le site.

Park Beyond sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X|S en 2022.