Le jeu indépendant Midnight Fight Express montre un nouveau trailer de gameplay

Annoncé l’année dernière, le jeu polonais Midnight Fight Express a fait son retour lors de l’Opening Night Live de Geoff Keighley pour cette Gamescom 2021, avec un tout nouveau trailer de gameplay.

Prêts à distribuer des baffes ?

Alors que cela fait 4 ans que le développeur unique de ce beat’em up, Jacob Dzwinel, travaille sur le jeu, on peut apercevoir dans ce trailer les mécaniques de gameplay à coups de baffes, coups de pieds, armes de poing et autres tronçonneuses. Une séquence dynamique en 3D isométrique où violence et sang sont très fortement présents. On aperçoit également les différents cosmétiques disponibles et à débloquer au fil des 40 niveaux de l’aventure.

A noter que le jeu a décalé sa sortie à l’été 2022 mais en ajoutant d’autres plateformes au passage. Le jeu sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Enfin, Midnight Fight Express sera également disponible sur le Xbox Game Pass dès sa sortie. Plus d’informations sont à découvrir sur la page officielle du jeu.