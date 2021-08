Halo Infinite : Une Xbox Series X collector et une manette Elite Series 2 annoncées

On le savait depuis quelques heures suite à une fuite, Halo Infinite était présent en cette cérémonie d’ouverture de la Gamescom pour annoncer sa date de sortie. Cependant, ce qu’on ne savait pas, c’est que le Master Chief était venu accompagné de deux belles surprises : une console et une manette aux couleurs des Spartans.

Une Xbox Series X pour Halo Infinite

Les fans de la série Halo seront aux anges : une Xbox Series X édition collector aux couleurs du jeu vient d’être annoncée. Celle-ci reprend les courbes que l’on connait si bien avec des coloris gris clairs et gris foncés. Il s’agira d’une édition limitée, et bien qu’on ne connait pas le nombre de tirages, nul doute que celle-ci partira très vite. Elle est accompagnée d’une manette, dans les mêmes teintes ainsi qu’une copie du jeu.

Cette Xbox Series X sortira le 15 novembre au prix de 549.99€ dans le monde entier. Halo Infinite n’étant prévu qu’en décembre, il faudra bien sûr attendre cette date pour activer le jeu et pouvoir y jouer.

Et aussi une manette Elite

Histoire de bien alimenter l’engouement autour du retour de la franchise, Xbox a aussi annoncé une manette Elite Series 2. L’excellent contrôleur de Microsoft aura droit à une édition limitée Halo Infinite qui sortira également le 15 novembre. Elle sera vendue au prix de 199.99€ et les précommandes ouvriront dans les prochains jours.

Bien sûr, si vous souhaitez réserver votre console ou votre manette, on vous tiendra au courant lors de l’ouverture des précommandes, que ce soit sur notre site ou nos réseaux sociaux. Quant à Halo Infinite, il sortira le 8 décembre sur PC, Xbox One et Xbox Series.