The King of Fighters XV sortira le 17 février 2022

The King of Fighters XV a eu l’honneur d’ouvrir le pré-show de la cérémonie d’ouverture de la gamescom. Le but pour SNK ce soir était de préciser la sortie du jeu tout en teasant les personnages qui n’ont pas encore eu droit à leur propre bande-annonce.

Encore 12 trailers de personnages d’ici la sortir de King of Fighters XV

Reporté au début d’année prochaine, The King of Fighters XV arrivera le 17 février 2022. Le casting du jeu lors de sa sortie comportera 39 personnages. Officiellement, on en connait déjà 27 d’entre eux et cette nouvelle bande-annonce confirme la présence de K’ mais aussi d’Ash Crimson. Et nous montre deux autres personnages féminins inédits tandis que l’illustration officielle dévoile le retour d’Heidern.

En ce qui concerne le gameplay, les matchs se déroulent bien en 3v3 et apportent de nouvelles mécaniques telles que le Shatter Strike qui permet de contrer l’adversaire. Il y a également un mode MAx amélioré tout comme un mode MAX rapide.

Au niveau du online, King of Fighters XV proposera un netcode basé sur le rollback ainsi que des matchs normaux, classés, de l’entraînement contre un adversaire humain et un lobby pouvant accueillir jusqu’à huit personnes. On note l’apparition d’un mode Draft Vs. qui sera comme son nom l’indique un draft. Cela veut dire que chaque joueur choisit un personnage qui ne pourra donc plus être pris par l’autre.

Le jeu contiendra également une galerie pour écouter les voix des personnages, revoir les cinématiques mais aussi admirer le court métrage animé de Masami Obari ou écouter plus de 300 musiques. King of Fighters XV aura droit à une édition Day One qui contiendra le jeu de base ainsi qu’un costume DLC Garou: Mark of the Wolves pour Terry Bogard.

The King of Fighters XV sortira donc le 17 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.