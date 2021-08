Cult of The Lamb : Un nouveau rogue-like action-aventure annoncé par Devolver Digital

La seconde jeunesse acclamée d’Hadès sur les consoles Xbox et PlayStation continue de montrer que le rogue-like/lite fait partie des genres vidéoludiques qui ont le vent en poupe.

Nombreux sont les studios qui s’y essayent avec plus ou moins de succès, et ce soir, à l’occasion de l’Opening Night Live de la Gamescom 2021, c’est Devolver Digital qui, après les récents Loop Hero ou encore Phantom Abyss, se lance à nouveau dans ce type de productions avec Cult of the Lamb.

Rogue-like et gestion prophétique

Développé par Massive Monster, cette nouvelle aventure vous laissera incarner un petit mouton sauvé de l’exécution par une force obscure. En retour, celui-ci va devoir forger un culte en rassemblant une communauté de fidèles et en chassant les faux prophètes peuplant les terres. A travers cinq régions, vous allez devoir nettoyer les lieux des créatures et autres dangers qui y rôdent.

Mais combattre, ce que l’on retrouve dans beaucoup de rogue-like, ne sera pas votre seule préoccupation. En effet, pour se constituer un cercle solide d’adeptes, il sera nécessaire d’aller récupérer des ressources histoire de construire diverses structures et ainsi faire prospérer le culte.

Cult of The Lamb débarquera en 2022 sur PC via Steam.