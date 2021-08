Halo Infinite confirme sa date de sortie pour le 8 décembre et dévoile un trailer en CGI

Microsoft comptait sans doute garder la surprise pour ce soir, allant même jusqu’à sacrifier la présence de Halo Infinite dans son propre show, mais c’était sans compter les leaks. Le Microsoft Store a diffusé la date de sortie du jeu un peu trop tôt, et c’était visiblement la bonne, puisque l’Opening Night Live nous a permis de confirmer cela.

Une date de sortie pas si surprenante

Sans surprise, Halo Infinite débarquera bien le 8 décembre prochain sur PC, Xbox One et Xbox Series, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass. Au lancement, le jeu aura bien droit à sa campagne solo et à son multijoueur, tandis que la Forge et la campagne Coop devront encore attendre, et seront ajoutées au fil des saisons.

En parlant des saisons du multijoueur, la Saison 1 a présenté un trailer en CGI qui permet de faire monter encore un peu plus l’impatience, en nous glissant vraiment dans la peau d’une nouvelle recrue.

Rendez-vous donc le 8 décembre prochain pour découvrir la nouvelle aventure du Master Chief, tout en plongeant dans le multijoueur.