Le jeu Marvel Midnight Suns de Firaxis (XCOM) a dévoilé son premier trailer

Les rumeurs autour d’un jeu Marvel chapeauté par Firaxis Games (XCOM) allaient bon train depuis quelques mois, et les derniers bruits de couloirs semblaient indiquer que le titre allait lorgner du côté mystique de l’univers Marvel. C’est bien le cas, puisque l’on a pu découvrir l’existence du jeu Marvel’s Midnight Suns, un RPG tactique qui a dévoilé son premier trailer.

Marvel se la joue tactique, mais aussi mystique

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet univers, l’équipe des Midnight Sons (et pas Suns comme dans le jeu) est souvent composée de super-héros quelque peu mystiques de l’univers Marvel, comme Dr Strange, Ghost Rider, Blade et bien d’autres.

Le premier trailer nous a permis de voir que ces personnages seront bien présents, en plus d’autres protagonistes plus connus comme Captain America, Wolverine, Captain Marvel ou Iron Man, mais pas seulement. On découvre qu’il sera possible de créer son propre personnage pour l’intégrer ensuite dans les Midnight Sons. Toute l’équipe sera visiblement personnalisable, comme on pouvait s’y attendre, et devrait en toute logique reprendre les bases de la saga XCOM, même si aucun gameplay n’a été dévoilé ici. Ce dernier devrait être présenté le 1er septembre.

On sait en revanche que Marvel’s Midnight Suns arrivera dans le courant du mois de mars, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.