Vampire: The Masquerade – Bloodhunt sortira en accès anticipé le 7 septembre

La licence Vampire The Masquerade semble être en grande forme ces derniers temps. Les adaptations en jeu vidéo s’accumulent, entre Swansong, Bloodhunt et Bloodlines 2 , même si ce dernier se fait longuement désirer. A la cérémonie d’ouverture de la Gamescom, c’est Vampire: The Masquerade – Bloodhunt qui s’est montré à nouveau avec une bande-annonce.

Une date pour l’early access

Annoncé il y a quelques mois, Vampire The Masquerade Bloodhunt avait déjà été approché par notre équipe et l’on avait été plutôt enjoué. Prochainement, c’est à l’ensemble des joueurs et joueuses que le titre s’ouvrira puisqu’il déboulera sur Steam à la rentrée.

La sortie est prévue le 7 septembre avec un accès anticipé qui sera accessible gratuitement à la vue de son étiquette free-to-play. Le développeur Sharkmob nous promet des mises à jour régulières et un suivi tout au long de l’early access. Pas encore d’information quant à des éventuelles versions consoles.