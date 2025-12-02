PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Décembre 2025

Comme chaque mois, les abonnés PlayStation Plus du palier Essential ont l’habitude : trois titres sont proposés « gratuitement » (ou plutôt dans le cadre de l’abonnement). Le chouette Stray était proposé en novembre notamment. Mais pour décembre, Sony a décidé de faire un petit cadeau avec cinq titres. Et avec de bonnes pioches, notamment un jeu LEGO familial, du multijoueur et un indépendant qu’il ne fallait pas manquer.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de décembre 2025 ?

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en décembre 2025 sur le PlayStation Plus Essential :

Les jeux PlayStation Plus Essential seront disponibles ce mardi 2 décembre 2025 dans la journée.

LEGO Horizon Adventures

LEGO Horizon Adventures est un jeu d’action et d’aventure développé par Guerilla et Studio Gobo et édité par Sony Interactive Entertainment. Jouable en solo ou en coopération locale ou en ligne, il a la principale particularité de mélanger l’univers futuriste/post-apocalyptique de la licence Horizon à celui décalé et enfantin de la série LEGO. Dans ce titre, on y suit l’épopée de la chasseuse Aloy et ses alliés cherchant à protéger leur monde de la menace d’Hélis et son culte d’adorateurs du Soleil, qui seraient au service d’un mal ancien – Lire le test complet.

Killing Floor 3

Killing Floor 3 est un FPS en coopération développé et édité par Tripwire Interactive. Le titre prend place en 2091 où une mégacorporation a créé l’armée ultime : les Zeds. Ces créatures redoutables et infernales menacent l’humanité, mais heureusement, les rebelles de Nightfall sont là pour les stopper. Le titre vous propose d’incarner l’un des spécialistes de Nightfall et d’affronter des hordes de Zeds seul ou avec 5 compagnons. Le système de progression vous permet d’acquérir de nouvelles armes et compétences pour faire face à de nouveaux défis toujours plus corsés – Lire le test complet.

The Outlast Trials

The Outlast Trials est le prochain épisode de la licence après Outlast 2, mais ne se situe pas dans la continuité des précédents épisodes. Jouable solo ou en coopération jusqu’à 4 joueurs, on incarne une personne malchanceuse qui se fait recruter par la société Murkoff pour être sujette à des traitements sadiques et expérimentaux. La morale et la détermination du joueur sera mise à rude épreuve dans cet endroit où accorder sa confiance à quelqu’un n’est pas si facile – Lire le test complet.

SYNDUALITY: Echo of Ada

SYNDUALITY: Echo of Ada est un jeu de tir sci-fi solo, coopératif et multijoueur en vue à la troisième personne développé par Game Studio et édité par Bandai Namco Entertainment. Prenant place sur Terre en 2222, dans une version futuriste dystopique où les humains et les IA doivent coexister et coopérer pour survivre, les joueurs et les joueuses sont invité(e)s à incarner des Drifters qui gagnent leur vie en collectant une ressource rare appelée Cristal AO tout en combattant des créatures xénomorphes connues sous le nom d’Enders à l’aide des Cradle Coffins, des véhicules armés et entièrement personnalisables – Lire le test complet.

Neon White

Neon White est un FPS très acrobatique qui base son gameplay sur des cartes à ramasser. On incarne ici White, un tueur de démons qui devra affronter ses pairs pour gagner sa place au paradis. Pour avancer, il faut alors récupérer des cartes dans les niveaux qui serviront ensuite à déclencher des actions. Il faut alors penser à récupérer les bonnes cartes en établissant un parcours précis et en allant le plus vite possible à travers les différentes maps – Lire le test complet.