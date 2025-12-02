PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Décembre 2025

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Julien Blary

Rédigé par

0

Quels sont les prochains jeux PS Plus de décembre 2025 et quand est-ce qu’ils seront disponibles au téléchargement ? Avec non pas trois mais cinq jeux à venir, on vous présente les futurs jeux PlayStation Plus à venir sur PS5 et PS4 en moins de cinq minutes, avec de belles trouvailles et de bonnes occasions pour rattraper.

playstation-plus
video

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de LEGO Horizon Adventures
LEGO Horizon Adventures
pc
ps5
switch

Date de sortie : 14/11/2024

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Débrief’: Game Awards, résumé Xbox Partner Showcase, Ubisoft et remaster Tales of

Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’: Game Awards, résumé Xbox Partner Showcase, Ubisoft et remaster Tales of

Débrief’ : Steam Machine, résumé State of Play Japan, MMO Horizon, Pokémon Pokopia

Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : Steam Machine, résumé State of Play Japan, MMO Horizon, Pokémon Pokopia

Débrief’ : GTA 6 et Marvel 1493 repoussés, Rockstar licencie, bilans Nintendo et Square Enix

Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : GTA 6 et Marvel 1493 repoussés, Rockstar licencie, bilans Nintendo et Square Enix

PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Essentials du mois de Novembre 2025

ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Essentials du mois de Novembre 2025
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Styx: Blades of Greed prendra finalement un peu de retard et ne sortira qu’en février prochain
Image d\'illustration pour l\'article : Styx: Blades of Greed prendra finalement un peu de retard et ne sortira qu’en février prochain
PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Décembre 2025
pc
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Décembre 2025
Dan Houser, l’ancien vice-président de Rockstar Games, critique l’essor de l’IA : « Ceux qui la poussent ne sont pas les plus humains ou créatifs »
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Dan Houser, l’ancien vice-président de Rockstar Games, critique l’essor de l’IA : « Ceux qui la poussent ne sont pas les plus humains ou créatifs »
Hollow Knight: Silksong – Team Cherry doute de sa victoire face à Clair Obscur: Expedition 33 aux Game Awards
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Hollow Knight: Silksong – Team Cherry doute de sa victoire face à Clair Obscur: Expedition 33 aux Game Awards
GTA VI : des animations du monde ouvert repérées dans la bande démo d’un ancien animateur de Rockstar Games
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : GTA VI : des animations du monde ouvert repérées dans la bande démo d’un ancien animateur de Rockstar Games
Cross The Ages : Arise fait le show, retour sur le Hero Festival 2025
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Cross The Ages : Arise fait le show, retour sur le Hero Festival 2025
Débrief’ : CD Projekt parle de ses jeux, Stellar Blade 2 avance, Control 2 semble se dévoiler
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : CD Projekt parle de ses jeux, Stellar Blade 2 avance, Control 2 semble se dévoiler
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er décembre (Metroid Prime 4, Octopath Traveler 0, Marvel Cosmic Invasion…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er décembre (Metroid Prime 4, Octopath Traveler 0, Marvel Cosmic Invasion…)
Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : Passe de combat, Gameplay, Surprises… On vous résume toutes les nouveautés
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : Passe de combat, Gameplay, Surprises… On vous résume toutes les nouveautés
Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : On sait désormais à quoi ressemble la nouvelle carte du Battle Royale
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : On sait désormais à quoi ressemble la nouvelle carte du Battle Royale
Fortnite : Voici la bande-annonce du Chapitre 7 Saison 1 « Déferlante d’adrénaline »
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite : Voici la bande-annonce du Chapitre 7 Saison 1 « Déferlante d’adrénaline »
Fortnite : (Re)Vivez l’événement Heure Zéro qui a clôturé le Chapitre 6 du Battle Royale
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite : (Re)Vivez l’événement Heure Zéro qui a clôturé le Chapitre 6 du Battle Royale
EA Sports FC 26 dévoile déjà la deuxième équipe de l’événement Thunderstruck
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile déjà la deuxième équipe de l’événement Thunderstruck
Bungie ne veut surtout pas laisser de côté Destiny 2 et prévoit encore beaucoup de contenus
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Bungie ne veut surtout pas laisser de côté Destiny 2 et prévoit encore beaucoup de contenus
EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de l’événement Thunderstruck
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de l’événement Thunderstruck
Après avoir été sauvé, Hytale sera bientôt disponible en accès anticipé dès le tout début de l’année
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Après avoir été sauvé, Hytale sera bientôt disponible en accès anticipé dès le tout début de l’année
Let It Die: Inferno aura bien recours à l’IA générative pour certains éléments, et pas qu’un peu
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Let It Die: Inferno aura bien recours à l’IA générative pour certains éléments, et pas qu’un peu
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties devrait donner des indices sur le futur de la saga Like a Dragon
pc
ps5
xbox series
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties devrait donner des indices sur le futur de la saga Like a Dragon
La marque « Control: Resonant » vient d’être déposée, le nom de Control 2 dévoilé ?
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La marque « Control: Resonant » vient d’être déposée, le nom de Control 2 dévoilé ?
Spellcasters Chronicles : Quantic Dream ouvre son premier week-end de bêta fermée du 4 au 8 décembre
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Spellcasters Chronicles : Quantic Dream ouvre son premier week-end de bêta fermée du 4 au 8 décembre
Ubisoft ne prévoit pas de sortir de nouveau gros DLC pour Assassin’s Creed Shadows
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Ubisoft ne prévoit pas de sortir de nouveau gros DLC pour Assassin’s Creed Shadows
Les créateurs de GoldenEye et TimeSplitters reviennent avec un jeu façon Scrabble rogue-like, Beyond Words
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Les créateurs de GoldenEye et TimeSplitters reviennent avec un jeu façon Scrabble rogue-like, Beyond Words
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est un échec commercial, et Paradox admet que c’est un peu de sa faute
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est un échec commercial, et Paradox admet que c’est un peu de sa faute
Ne comptez pas revoir The Witcher IV aux prochains Game Awards
Image d\'illustration pour l\'article : Ne comptez pas revoir The Witcher IV aux prochains Game Awards