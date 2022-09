Synduality

Synduality est un jeu de tir sci-fi solo, coopératif et multijoueur en vue à la troisième personne développé par Game Studio et édité par Bandai Namco Entertainment. Prenant place sur Terre en 2222, dans une version futuriste dystopique où les humains et les IA doivent coexister et coopérer pour survivre, les joueurs et les joueuses sont invité(e)s à incarner des Drifters qui gagnent leur vie en collectant une ressource rare appelée Cristal AO tout en combattant des créatures xénomorphes connues sous le nom d’Enders à l'aide des Cradle Coffins, des véhicules armés et entièrement personnalisables.