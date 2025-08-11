Test Killing Floor 3 – Une suite toujours fun, qui arrive à se compliquer la tâche

Jaquette de Killing Floor 3
Killing Floor 3
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 24/07/2025

  • Les ressources pour améliorer les armes...
  • Un contenu décent...
  • Le bastion, un QG immersif...
  • Une personnalisation des armes ultra complète
  • Dérouiller des Zeds, toujours jouissif
  • Le Zed Time, un ralenti qui fait toujours le café
  • Une bande-son qui déchire encore
  • Le système de classes bien pensé
  • Les différents arbres à compétences
  • Les nouveaux boss à affronter
  • ... mais on aurait aimé un peu plus que ça
  • ... favorisant le grind
  • ... avec une interface superflue
  • Progression vraiment lente
  • Un feeling trop archaïque sur certaines mécaniques de jeu
  • Trop générique et peu inspiré artistiquement
  • Des bugs et une optimisation décevante
  • Où est passé le PvP génial de Killing Floor 2 ?
  • Une interface trop brouillonne
Killing Floor 3 ne fait hélas pas aussi bien que son prédécesseur. Bien que l’on retrouve par moment tout le sel de la licence, Tripwire Interactive semble s’être un peu perdu dans son expression vidéoludique. En se laissant un peu trop influencer par la concurrence, le développeur a peut-être oublié de proposer une formule plus en adéquation avec la franchise. On retrouve certes pas mal de mécaniques qui ont fait les beaux jours de la licence, mais sans panache et avec des idées de game design qui passent à côté. Le manque de contenu ne l’aide pas non plus, et nous donne l’impression que quatre mois de report n’étaient pas suffisants pour apporter les solutions nécessaires afin de relever le niveau. Reste que les gunfights marchent toujours, au même titre que les classes, et que le fun ou le Zed Time arrivent à nous faire ressentir un minimum de fun. Mais pour le reste, et à part la coop entre amis qui peut être sympa, ce troisième volet est loin du Killing Floor 2 que l’on a connu.

