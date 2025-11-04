PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Essentials du mois de Novembre 2025

Après quelques bons mois, on ne va pas se mentir, le PlayStation Plus Essentials se montre aujourd’hui un peu généreux dans la mesure où il met en avant un titre déjà offert pendant un bout de temps sur le PlayStation Extra.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de novembre 2025 ?

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en novembre sur le PlayStation Plus Essential :

Les jeux PlayStation Plus Essential seront disponibles ce mardi 4 novembre 2025 dans la journée.

Stray

Incarnez ici un mignon pôti chat perdu dans une ville dépeuplée d’humains et remplie de robots. Heureusement, la plupart de ces derniers sont adorables et aideront notre félin à retrouver le chemin de sa tribu, surtout l’un d’eux qui agira en tant que drone et pourra aider notre compagnon à éviter les pièges. Un jeu d’aventure aussi court que plaisant, qui a le mérite de proposer quelque chose d’assez original – Lire notre test complet.

EA Sports WRC 24

Ces derniers temps, Codemasters est un peu à la peine et cela se voit dans la licence EA Sports WRC, avec un EA Sports WRC 24 qui n’a finalement été qu’une grande mise à jour de l’opus de l’année précédente. On retrouve ici davantage de bolides et de tracés, avec plus d’options de personnalisation que jamais, ainsi que des correctifs liés aux retours de la communauté du précédent jeu.

Totally Accurate Battle Simulator

Totally Accurate Battle Simulator sera le jeu de cette sélection à faire pour vous détendre grâce à la physique amusante des personnages que vous allez contrôler. Vous devrez ici gérer des armées de soldats un peu mous et qui peuvent facilement chanceler, aussi bien dans des campagnes en solo que dans un mode multijoueur, où vous aurez l’occasion de montrer toutes vos créations.