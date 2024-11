Test LEGO Horizon Adventures – Un titre loin de casser des briques

Au-delà du remaster de son premier épisode, Sony a également un tout autre projet pour sa licence Horizon : un jeu video en LEGO. Déjà présente dans nos magasins de jouets, la licence de Guerilla Games vient rejoindre des sagas telles que Star Wars, Indiana Jones ou Harry Potter pour franchir la barrière du jeu vidéo version LEGO. Amateurs du genre et des deux titres Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, le projet nous avait immédiatement intéressés. Pour autant, il faut dire que la communication de Sony autour du titre s’est faite plutôt petite, et ce n’était peut-être pas si anodin…

Conditions de test : Nous avons terminé l’aventure principale en un peu plus de 6h, sans acheter l’intégralité des tenues et décorations ni monter l’ensemble des personnages au niveau maximum.

Horizon LEGO Dawn

LEGO Horizon Adventures reprend de manière très grossière la trame principale d’Horizon Zero Dawn, mais comme tout bon jeu associé à la marque de brique danoise, sans jamais se prendre au sérieux. L’humour propre aux jeux LEGO est bien de la partie, et pour peu que vous en soyez client (on aime ou on n’aime pas) il devrait parvenir à vous faire rire sinon sourire.

Dialogues loufoques, gags omniprésents et situations cocasses ne manquent pas et permettent au titre de se laisser aborder avec plaisir tout au long de l’histoire. Point positif pour les joueurs d’Horizon Zero Dawn et d’Horizon Forbidden West, les comédiens de doublage de LEGO Horizon Adventures sont les mêmes.

Divisée en quatre chapitres, l’aventure nous fait voyager dans quatre régions différentes à savoir les plaines, la jungle, la montagne enneigée et le désert. Dès le début, on est agréablement surpris par la qualité visuelle du titre, ce dernier étant bien plus joli et détaillé que dans les autres jeux LEGO. Cependant, au bout de deux ou trois heures, la contemplation laisse doucement place à une certaine lassitude. La faute à des environnements qui hormis les couleurs et la végétation restent tout de même fortement similaires, en particulier dans leur construction.

Chaque niveau est composé de phases d’exploration comprenant un petit peu de plateforme entrecoupées d’arènes de combat. Malheureusement, la progression est fortement linéaire et en dehors de quelques coffres remplis de pièces pas si bien cachés il n’y a absolument rien à récupérer. L’exploration se résume à sauter et escalader pour franchir des obstacles et utiliser des tyroliennes pour avancer. Les autres titres LEGO nous avaient habitués à des petites énigmes environnementales à résoudre via les compétences de nos personnages, et ce, soit pour progresser dans les niveaux (plus variés dans leur construction qu’ici) ou pour y récupérer moult pièces et collectibles (minikits, briques rouges, etc.)

On reviendra un peu plus tard sur les combats, mais bien que satisfaisants, ils ne suffisent pas à éviter la lassitude avant d’atteindre la fin de l’histoire. Et pourtant, cette dernière est assez courte. En effet, nous n’avons pas eu besoin de plus de six heures pour voir le générique de fin arriver et nous étions partagés entre un sentiment de libération et de déception. Il y avait matière à proposer mieux, et pourquoi pas intégrer également des éléments d’Horizon Forbidden West pour enrichir le contenu.

Pimp my house

Hub principal dans lequel nous allons passer entre chaque niveau, le « Coeur de la Mère », village des Nora, va pouvoir être customisé selon nos envies. Au fur et à mesure de l’obtention de briques dorées, il sera possible de construire des bâtiments pour lesquels il sera possible de customiser plusieurs éléments tels que le toit, le terrain autour, la couleur ou la structure. Les options de personnalisation se débloquent en progressant dans l’aventure, mais requièrent d’être achetées avec les pièces obtenues en jeu. Parmi ces options, on retrouve évidemment des éléments propres à l’univers d’Horizon Zero Dawn, mais également des objets liés à LEGO City, LEGO Ninjago et des pièces plus loufoques sur le thème des parcs d’attraction.

Il est également possible de modifier la tenue d’Aloy via des costumes débloqués de la même manière et issus des mêmes univers que les éléments de personnalisation du village. Comptez quelques heures supplémentaires si votre objectif est de tout obtenir puisque cela va vous coûter une coquette somme de pièces.

Notez que cet aspect reste secondaire et surtout totalement cosmétique. Les costumes d’Aloy ne lui octroient aucunes compétences particulières par exemple. Pour cela, il faut plutôt s’orienter vers les armes et gadgets que l’on trouve au sein des niveaux.

On vous disait plus tôt que les niveaux comprenaient également des zones de combat. Ces dernières peuvent être composées de machines ou de fanatiques humains voire les deux. Si affronter les humains est tout aussi inintéressant que dans les jeux originaux, les affrontements contre les machines sont déjà bien plus amusants.

Tout comme dans Horizon Zero Dawn (et Forbidden West), chaque machine possède des points faibles qu’il faut cibler afin de leur faire plus de dégâts, mais aussi selon les pièces leur retirer certaines attaques. Simplifié ici avec une visée très assistée, l’ensemble fonctionne plutôt bien. La plupart des machines de l’univers d’Horizon sont présentes, chacune avec ses propres attaques et particularités pour des affrontements variés et plein d’action.

Pour nous aider à les éliminer, il est possible d’utiliser son environnement pour les enflammer, geler ou électrocuter, mais attention de ne pas se faire prendre avec. Il est également possible de récupérer des armes et des gadgets aux utilisations limitées pour infliger plus de dégâts. Fidèle au matériau d’origine, on peut par exemple récupérer un arc à tir multiple ou des lance câbles.

En plus d’Aloy, trois autres personnages sont jouables et proposent un gameplay un peu différent. Varl jette des lances qui peuvent traverser plusieurs ennemis, Teersa utilise des bombes et Erend un marteau, et tout comme Aloy chacun peut récupérer des armes et gadgets qui lui son propre. Globalement, les quatre personnages sont plaisants à utiliser même si l’on garde une préférence pour Aloy et une réserve sur Teersa. Notez qu’ils ont chacun un niveau que l’on peut faire progresser via l’expérience obtenue en combat, ce qui permet de faire plus de dégâts ou d’avoir plus de cœurs par exemple. Des combats de boss sont également prévus par moments et proposent des affrontements plutôt sympathiques bien que peu variés dans le nombre d’attaques différentes.

Enfin, notez que le jeu est jouable en solo, mais également en coopération locale, de quoi partager un moment avec vos enfants ou votre moitié.